به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی تخلفات رسول کربکندی (سرمربی صبای قم)، ارشاد یوسفی (دروازه بان صبای قم)، داوود حقی (بازیکن صبای قم)، محسن بنگر و احسان حاج صفی بازیکنان تیم سپاهان و تماشاگران منتسب به تیم صبای قم در دیدار مقابل سپاهان اصفهان رای خود را صادر کرد.

براین اساس، رسول کربکندی سرمربی تیم صبای قم با توجه به اعتراض به داور مسابقه و گفتگو و مصاحبه با رسانه‌های مختلف به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تخلفات ارشاد یوسفی دروازه بان صبای قم مبنی بر حرکات غیرورزشی منجر به سه جلسه محرومیت وی از همراهی تیم مربوطه و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی شد.

محسن بنگر با توجه به تخلفاتی که از وی در دیدار با صبای قم سر زده است با توبیخ کتبی به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد، همچنین احسان حاج صفی به علت تخلف در دیدار یاد شده با توبیخ کتبی و درج در پرونده به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین با توجه به تخلفات داود حقی بازیکن تیم صبای قم، وی با توبیخ کتبی و درج در پرونده به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

از سوی دیگر فحاشی هواداران صبای قم نسبت به تیم فوتبال سپاهان اصفهان باعث شد این باشگاه به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شود.

همچنین بنابر اعلام کمیته داوران احمد صالحی داور دیدار استقلال اهواز و راه آهن و محمد حسین اسدی داور دیدار مس کرمان و راه آهن شهرری به علت عملکرد ضعیف در قضاوت هر کدام دو جلسه از قضاوت محروم شدند.

همچنین محسن قهرمانی داور دیدار سپاهان اصفهان و صبای قم به علت انجام مصاحبه غیرمسئولانه در خصوص انتساب تصادف عمدی هواداران تیم صبای قم با خودروی وی، دو جلسه از قضاوت در دیدارهای آتی لیگ برتر محروم شد.