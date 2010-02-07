وقوع انتفاضه دیگر در صورت بازگشت مجدد بعثی ها به قدرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، هزاران نفر از مردم بغداد امروز با برگزاری تظاهراتی باشکوه، با اعتراض به تصمیم هیئت تجدید نظر در اجازه دادن به نامزدهای بعثی رد صلاحیت شده برای مشارکت در انتخابات پارلمانی آتی بر مخالفت قاطع خود با مشارکت بعثی ها در این رخداد مهم تاکید کردند.



مردم بغداد در این تظاهرات شعار می دادند " هرگز با بازگشت حزب بعث و بعثی ها و عاملان گورهای دسته جمعی موافقت نخواهیم کرد"



ساکنان پایتخت عراق در این راهپیمایی اعتراض آمیز با مشارکت بعثی ها و بازمانده های رژیم بعثی سابق در انتخابات آتی تحت هر عنوانی مخالفت کردند و از دولت عراق خواستند تمام نهادهای دولتی و به ویژه مراکز حساس و کلیدی و همچنین دستگاههای امنیتی را از وجود چنین افرادی پاکسازی کنند، زیرا این افراد عامل کشتار مردم عراق قبل و بعد از سرنگونی رژیم صدامی بوده و هستند.



مردم عراق هشدار دادند در صورت بازگشت مجدد بعثی ها به قدرت، انتفاضه شعبانیه دیگری را در عراق به راه خواهند انداخت.



اشاره مردم بغداد به انتفاضه شعبانیه شیعیان در زمان رژیم بعثی صدام است که هر چند دستگاههای سرکوبگر رژیم سابق هزاران نفر را به خاک و خون کشیدند، اما این انتفاضه در نهایت منجر به سرنگونی رژیم بعثی شد.



از سوی دیگر صلاح عبدالرزاق استاندار بغداد در سخنانی در جمع تظاهرکنندگان تاکید کرد بعثی ها باید به سزای جنایاتشان برسند و هرگز سکوت در برابر نقض قانون اساسی امکان ندارد.



وی گفت : بعثی ها می خواهند بار دیگر به نام دموکراسی مطرح شوند و به قدرت بازگردند، این افراد کانالهای رسانه ای در اختیار دارند.



وی پارلمان را به کم کاری و اهمال در اجرای قانون بازخواست و عدالت متهم کرد و خواستار توقف دخالتهای بیگانگان از جمله آمریکا و برخی کشورهای عربی در امور عراق و تاثیرگذاری آنها بر دستگاههای عراقی شد.



نجف اشرف نیز صحنه تظاهرات گسترده مردمی در محکومیت موافقت هیئت تجدید نظر با شرکت نامزدهای رد صلاحیت شده مشمول قانون پاکسازی بعثی ها در انتخابات آتی بود.



جمعیت انبوهی از شیوخ عشایر و نهادهای جامعه مدنی و مردم استان نجف امروز در این تظاهرات گسترده، مخالفت خود را با لغو تصمیمات هیئت بازخواست و عدالت و اجازه هیئت تجدید نظر به نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات پارلمانی هفتم مارس اعلام کردند.



شرکت کنندگان در این تظاهرات در برابر ساختمان شورای استان نجف فریاد می زدند " بازگشت بعثی های کافر هرگز امکان ندارد"



مردم نجف از دولت عراق خواستند موضع قاطع و شدیدی در برابر بازگشت عناصر بعثی به قدرت گرفته و اجازه ندهد با بازگشت بعثی ها، احساسات عراقی ها و خانواده های شهدایی که انواع شکنجه و سرکوبگری را از جانب بازمانده های رژیم بعثی سابق متحمل شدند، جریحه دار شود.



بصره جنوبی ترین شهر عراق نیز امروز صحنه تظاهرات گسترده مردم این شهر در مخالفت با تصمیم هیئت تجدید نظر بود که به نامزدهای رد صلاحیت شده مشمول قانون پاکسازی بعثی ها اجازه شرکت در انتخابات پارلمانی آتی را داده است.



هزاران نفر از مردم بصره با شرکت در تظاهراتی پرشور، با اعتراض به تصمیم هیئت تجدید نظر بر مخالفت قاطع خود با بازگشت بعثی ها به قدرت و مراکز حساس عراق تاکید کردند.



"شلتاغ عبود المیاحی" استاندار بصره در برابر تظاهرکنندگان گفت : پارلمان باید هیئت تجدید نظر را که به طور کامل از بعثی ها جانبداری کرده است، بازخواست کند.



وی افزود : هیئت تجدید نظر باید بیانگر اراده تمام ملت عراق باشد.



وی از کارکنان ادارات و نهادهای دولتی خواست در اعتراض به تصمیم هیئت تجدید نظر دست به اعتصاب فراگیر بزنند.

خاطر نشان می شود هیئت تجدید نظر تشکیل شده از سوی پارلمان عراق روز چهارشنبه 14 بهمن، با صدور حکمی به نامزدهای رد صلاحیت شده اجازه مشارکت در انتخابات داد، اما اعلام کرد به پرونده این افراد پس از انتخابات رسیدگی خواهد شد.

هیئت بازخواست و عدالت که جایگزین هیئت پاکسازی بعثی ها شده است، 517 نامزد را به اتهام وابستگی به حزب منحله بعث یا تبلیغ آن که ازنظر قانون اساسی ممنوع است، رد صلاحیت کرد، اما درادامه صلاحیت 59 نفر از این افراد را بار دیگر تایید کرد.

این در حالی است که ماده هفتم قانون اساسی عراق تصریح می کند فعالیت هر گروه یا جریان یا حزب یا رویکردی که نژادپرستی، تروریسم، تکفیر یا طایفه گری را در پیش گیرد و در راس آنها حزب منحله بعث تحت هر عنوان ممنوع است.