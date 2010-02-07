راهپیمایی 22 بهمن قدرت نمایی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل جامعه‌ اسلامی مهندسین اظهار داشت: ملت ایران در لحظات حساس همواره تصمیمات تاریخی اتخاذ و دوستان خود را مبهوت و دشمنان را مایوس کرده است، امسال نیز در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دوستان و دشمنان انقلاب و نظام اسلامی خواهند دید که ملت ایران چگونه از دستاوردهای انقلابش دفاع می‌کند.

وی افزود: پس از انتخابات دهمین دوره‌ ریاست ‌جمهوری که عوامل فتنه کشور را به آشوب کشاندند و موجبات خوشحالی دشمنان ملت ایران را فراهم کردند، آحاد مردم ایران با حضور میلیونی در راهپیمایی 9 دی فتنه‌گران را سر جای خودشان نشاندند و به اربابان خارجی آنان فهماندند ایران جای ماجراجویی نیست و قطعا ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن پاسخ دندان‌شکن‌تری از راهپیمایی 9 دی به دشمنان خود خواهد داد.

باهنر تصریح کرد: هر گاه دشمنان به طور جدی علیه جمهوری اسلامی ایران وارد صحنه شده‌اند ملت ایران جدی‌تر وارد صحنه شده و دشمنانش را ناکام کرده است. امسال نیز مردم فارغ از هر گرایش سیاسی در صحنه حضور خواهند یافت.

وی افزود: هرگاه قدرت‌های استکباری ملت ایران را تهدید می‌کنند ملت ما منسجم‌تر می‌شود و بی‌تردید راهپیمایی 22 بهمن امسال راهپیمایی اوایل پیروزی انقلاب اسلامی را تداعی خواهی کرد.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین گفت: سیل خروشان ملت ایران در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن نماد وحدت ملی ایرانیان در دفاع از میراث گرانقدر رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام راحل یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار استادان دانشگاه تهران با ایشان اشاره و اظهارکرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار بر پیشرفت علمی کشور با شتاب بیشتر تاکید کردند و اکنون نخبگان کشور برای رساندن ایران به قله‌های علم و پیشرفت وظیفه مضاعف دارند و مسئولان و دانشمندان کشور نیز موظف هستند با حمایت‌های بیش از پیش پیشرفت علمی کشور را شتاب بخشند؛ به خصوص این که جوانان کشور در سال‌های اخیر بخشی از استعدادهای بزرگ خویش را نشان داده‌اند.

باهنر افزود: اگرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به پیشرفت‌های بسیار زیادی در همه‌ علوم دست یافته ولی همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند این پیشرفت‌ها کافی نیست؛ لذا دانشمندان کشور با حمایت مسئولان اجرایی باید فاصله علمی ایران با دنیا را به حداقل برسانند.

دبیرکل جامعه‌ اسلامی مهندسین یادآور شد: باید خدا را شاکر بود که پس از رحلت امام راحل یک شخصیت جامع و هوشمند سکان رهبری نظام جمهوری اسلامی را برعهده گرفته وبا تذکرات و رهنمودهای به موقع و نیزبا شناخت دقیق ازمسائل داخلی و جهانی انقلاب اسلامی را از بحران‌های گوناگون عبور داده‌اند.

وی افزود: امروز مقام معظم رهبری نماد وحدت درجامعه‌ ایران است و هر گاه معظم له به موضوعی اشاره کنند آحاد ملت با جان و دل ازآن اطاعت می‌کنند؛ چنانکه در فتنه‌های اخیرهمگان دیدند تدابیر مقام معظم رهبری کارساز شد و نظام از آن سلامت عبور کرد.

باهنرادامه داد: ملت با بصیرت ایران درهر شرایطی مسئولیت خود را به خوبی تشخیص می‌دهد وبه آن عمل می‌کند لذا از صاحبان قلم و تریبون نیز انتظار می‌رود مسیری را انتخاب کنند که از ملت عقب نمانند.

نائب‌ رئیس مجلس همچنین با تقدیر از قاطعیت قوه‌ قضائیه در برخورد با عوامل فتنه‌های اخیر گفت: دستگاه قضایی در محاکمه و برخورد با آشوب‌های اخیر دقیق، سریع و توام با اطلاع ‌رسانی به موقع عمل کرد و این روند باید ادامه یابد.

دبیرکل جامعه‌ اسلامی مهندسین افزود: قاطعیت دستگاه قضایی دربرخورد با عوامل فتنه درخنثی‌سازی توطئه‌ها نقش کلیدی داشت و کسانی که امیدوار بودند با ایجاد آشوب و بلوا بتوانند به اهداف خود برسند از کرده‌ خویش پشیمانند؛ البته آغوش نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران برای کسانی که واقعا توبه کرده‌اند و درصدد جبران اشتباهات گذشته خود هستند باز است.

باهنر همچنین به بیانیه تعداد کثیری از نمایندگان مجلس درباره لزوم شفاف‌سازی مواضع خواص اشاره و اظهار داشت: از توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به مسائل کلان کشور قدردانی می ‌کنیم.

وی همچنین با تقدیر ازبرنامه‌های صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران درایام‌الله دهه فجر و نیز برگزاری مناظره‌های تلویزیونی تشکر کرد وگفت: بیان مسائل دهه‌ اول انقلاب، فرهنگ انقلاب اسلامی را به نسل جوان منتقل می‌کند و از ایجاد فاصله با نسل اول انقلاب اسلامی جلوگیری می‌کند و نسل جوان کشور متوجه می‌شود که رژیم طاغوت چگونه استقلال و عزت ایران را به حراج گذاشته بود وایران کاملا وابسته به آمریکا بود؛ ولی اکنون یکی ازمستقل‌ترین کشورهای جهان است ضمن این که اقدامات عمرانی و آبادانی انجام شده در کشور در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در طول تاریخ ایران سابقه ندارد.