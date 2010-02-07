استاندار سیستان و بلوچستان بر مقاوم سازی تأسیسات زیربنایی شهری تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد عصر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان که در محل دفتر استاندار تشکیل شد با تأکید بر این مطلب، اظهار داشت: تمامی دستگاه های اجرایی مربوطه باید نسبت به شناسایی و ارزیابی تأسیسات آب، برق و مخابرات در سطح استان اقدام کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان با بررسی میزان خسارات وارده ناشی از توفان اخیر در شهرستان زاهدان، اطلاع رسانی به موقع به مردم و شهروندان از سوی ستاد مدیریت بحران را مهم دانست و افزود: تمامی دستگاه های خدمات رسانی از جمله شرکتهای سهامی آب، برق و مخابرات سیستم های پاسخگویی مناسب به مردم را دایر کنند.

رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفت: وزش توفان اخیر با سرعت 120 کیلومتر در ساعت، حقیقت یک آمایش رزمی و مانور عملی برای ارزیابی مدیران و ستاد بحران استان بود.

وی از تمامی کارگران و دستگاه هایی که در جهت ترمیم شبکه های برق، جمع آوری درختان تلاش کردند از جمله شرکت سهامی آب و فاضلاب شهری، اداره کل راه و ترابری استان و پلیس راه تقدیر و تشکر کرد.

در این جلسه همچنین عنوان شد که بر اثر طوفان 130 اصل درخت قطع، 65 تیر برق شکسته و به 22 واحد مسکونی و 12 دستگاه خودرو خسارت وارد شده است.