دومین جشنواره قرآنی جوان در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این جشنواره که به همت اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی مردمی استان اردبیل برگزار می شد، عصر یکشنبه با معرفی نفرات برتر در رشته های مختلف به کار خود پایان داد.

در پایان این جشنواره و در بخش قرائت خواهران عذرا فولادی، الهام آزاد، شهناز شیخ الاسلامی به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند و در رشته حفظ کل و حفظ 15 جزء نیز معصومه عزیزی و فاطمه ایمانی به رتبه های اول و دوم دست یافتند.

همچنین در بخش برادران نیز در رشته حفظ 15 جزء عبدالله اله وردیزاده به عنوان نفر اول، هادی غفارزاده به عنوان نفر دوم و علی هاشمی به عنوان نفر سوم انتخاب شدند.

مسئول اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی مردمی استان اردبیل در حاشیه مراسم اختتامیه این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:دومین جشنواره قرآنی جوان با هدف نشر و ترویج فرهنگ حیات بخش قرآن کریم در میان قشر جوان و ایجاد شور قرآنی برای حضور جوانان در رقابتی سالم و ارزشمند برگزار شد.

نهضت حورزاده اضافه کرد: این جشنواره در قالب چهار رشته قرائت، حفظ کل، حفظ 15 جزء و تواشیح و به تفکیک خواهران و برادران در یک مرحله به صورت استانی برگزار می شد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره های متعدد قرآنی در سال جاری افزود: ترویج فرهنگ انسان ساز قرآن در بین نوجوانان و جوانان استان از مهمترین اهداف سازمان تبلیغات اسلامی و اتحادیه موسسات قرآنی استان بوده که این هدف در سالهای آینده نیز پیگیری خواهد شد.

مسئول اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی مردمی استان تحقق این مهم را در گرو برنامه ریزی و هدف گذاری مشخص دانست و تاکید کرد: باید با شناسایی نیازهای نوجوانان و جوانان و نسلهای آینده، آموزشهای قرآنی را در قالب این نیازها ارائه کرد.

وی زبان هنر را بهترین قالب برای توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه بویژه در بین نسل جوان عنوان کرد و خاطرنشان کرد: هنر بهترین راه برای بیان دستورات الهی بوده و بی شک زبان و ابزارهای هنر می تواند در ترویج و توسعه مبانی، مفاهیم و فرهنگ قرآن در جامعه به تمام خواسته ها پاسخ گوید.