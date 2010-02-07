100 درصد اطلاعات اقتصادی خانوارهای روستایی اردبیل جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری عصر یکشنبه در نشست مشترک با دهیاران و روسای شوراهای اسلامی مناطق روستایی اردبیل اظهار داشت: این میزان در مناطق شهری اردبیل بیش از 97 درصد بوده است.

وی با اشاره به موفقیت شهرستان اردبیل در میزان جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها اضافه کرد: از این لحاظ و نیز به دلیل درستی و صحت اطلاعات جمع آوری شده، شهرستان اردبیل جزو شهرهای برتر کشور شناخته شده است.

فرماندار اردبیل همچنین قانون هدفمند کردن یارانه ها را از اهداف هفتگانه تعیین شده در طرح تحول اقتصادی عنوان کرد و افزود: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها انقلاب بزرگی که در 50 سال گذشته بی نظیر است در اقتصاد کشور صورت خواهد گرفت.

وی عزم ملی و همت همگانی را برای اجرایی این طرح ضروری دانست و افزود: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بدون جلب همکاری آحاد مردم و ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و تامین فضای کسب و کار در استانداردهای موجود مشکل خواهد بود.

فرماندار اردبیل هدفمند کردن یارانه ها را در بهبود اقتصاد کشور و زندگی مردم موثر دانست و اضافه کرد: در صورت تحقق مصوبات پیش روی دولت، اقتصاد کشورمان جزو کشورهای برتر در سطح جهان خواهد بود.

وی در پایان متذکر شد: در طرح تحول اقتصادی علاوه بر اصلاح ساختار نظام یارانه ای در کشور، شاهد اصلاح نظام مالیاتی، گمرکی، نظام توزیع، نظام بانکی، ارتقاء چرخه بهره وری و ارزش گذاری پول ملی نیز خواهیم بود.