1.5 میلیارد تومان کالای قاچاق در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرهنگ علی طاهر عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، از اجرای طرح تشدید برخورد با قاچاق سوخت و کنترل و بازرسی تانکر های حامل سوخت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی یک ماه گذشته در سطح استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این طرح ها مقدار یک میلیون و 104 هزار و 383 لیتر فرآورده های نفتی قاچاق کشف و 256 نفر در این رابطه دستگیر و به مقامات قضایی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: با تلاش مأموران انتظامی استان تعداد 261 دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق به همراه 21 دستگاه تانکر که به صورت غیرقانونی اقدام به توزیع فرآورده های نفتی خارج از شبکه می کردند، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

وی اضافه کرد: همچنین مأموران انتظامی استان سیستان و بلوچستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق شدند طی یک ماه گذشته یک میلیارد و 506 میلیون و 785 هزار تومان کالای قاچاق را کشف و ضبط کنند.

سرهنگ طاهر عنوان کرد: این اقلام شامل 74 هزار نخ سیگار، هشت تن برنج، 555 رأس احشام، یک تن و 360 کیلو آرد، 80 کیلو چای، یک هزار و 250 متر پارچه و 730 ثوب البسه قاچاق است که از قاچاقچیان و افراد سودجو کشف شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: در این رابطه 149 دستگاه خودرو از قاچاقچیان توقیف و 154 متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.