هفت دستگاه موسیقی به روایت معروفی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در این مجموعه که شامل 10 عدد سی دی است گوشه ها و آوازهای هفت دستگاه موسیقی ایرانی ارائه شده است.
ردیف موسیقى ایرانى اراده شده در این آلبوم بر ردیف آقامیرزا عبداللَّه و آقاحسینقلى استوار است و با ردیف تنظیمشده بهوسیله مهدیقلى هدایت منطبق شده است.
از آنجا که همگى استادان موسیقى ایرانى دربارهى نام و روند گوشههاى ردیف همداستان نیستند، حدود ۴ دهه پیش، به دعوت ادارهى هنرهاى زیبا، جلساتى با حضور استادانِ بنام: نورعلى برومند، علىاکبر شهنازى، ابوالحسن صبا، احمد عبادى، رکنالدین مختارى و موسى معروفى تشکیل شد تا یکیک دستگاهها، نغمهها و گوشههاى ردیف با حضور آنها مورد تنقیح و تأیید قرار گیرد.
این جلسات یک سال و نیم به طول انجامید و تلاش این استادان براى اظهارنظرِ مشترک درباره نام و روند گوشهها و چگونگى فرودها به دلیل اختلاف عقیده بىنتیجه ماند. ناچار بنا بر آن شد تا ردیفِ گردآورىشده هریک از استادان جداگانه جمعآورى، نتنویسى و چاپ شود و آنگاه شورایى از موسیقىشناسان به تجزیه و تحلیل آنها بپردازد.
موسى معروفى استاد تار و از شاگردان برجستهى درویشخان بود. این استادِ باذوق و هنرمند، با تکیه بر ردیف آقاحسینقلى و میرزاعبداللَّه و استفاده از نوشتههاى استاد علینقى وزیرى، ردیفى را گردآورى و منقح کرد که در سال ۱۳۴۲ منتشر شد. بنا به پیشنهاد استاد معروفى، شادروان سلیمان روحافزا، نوازندهى تار، ردیف مذکور را از روى نت با تار اجرا و ضبط کرد.
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