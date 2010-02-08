هفت دستگاه موسیقی به روایت معروفی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در این مجموعه که شامل 10 عدد سی دی است گوشه ها و آوازهای هفت دستگاه موسیقی ایرانی ارائه شده است.

ردیف موسیقى ایرانى اراده شده در این آلبوم بر ردیف آقامیرزا عبداللَّه و آقاحسینقلى استوار است و با ردیف تنظیم‏شده به‏وسیله‏ مهدیقلى هدایت منطبق شده است.

از آنجا که همگى استادان موسیقى ایرانى درباره‏ى نام و روند گوشه‏هاى ردیف هم‏داستان نیستند، حدود ۴ دهه‏ پیش، به دعوت اداره‏ى هنرهاى زیبا، جلساتى با حضور استادانِ بنام: نورعلى برومند، على‏اکبر شهنازى، ابوالحسن صبا، احمد عبادى، رکن‏الدین مختارى و موسى معروفى تشکیل شد تا یک‏یک دستگاه‏ها، نغمه‏ها و گوشه‏هاى ردیف با حضور آنها مورد تنقیح و تأیید قرار گیرد.

این جلسات یک سال و نیم به طول انجامید و تلاش این استادان براى اظهارنظرِ مشترک درباره‏ نام و روند گوشه‏ها و چگونگى فرودها به دلیل اختلاف عقیده بى‏نتیجه ماند. ناچار بنا بر آن شد تا ردیفِ گردآورى‏شده‏ هریک از استادان جداگانه جمع‏آورى، نت‏نویسى و چاپ شود و آن‏گاه شورایى از موسیقى‏شناسان به تجزیه و تحلیل آنها بپردازد.

موسى معروفى استاد تار و از شاگردان برجسته‏ى درویش‏خان بود. این استادِ باذوق و هنرمند، با تکیه بر ردیف آقاحسینقلى و میرزاعبداللَّه و استفاده از نوشته‏هاى استاد علینقى وزیرى، ردیفى را گردآورى و منقح کرد که در سال ۱۳۴۲ منتشر شد. بنا به پیشنهاد استاد معروفى، شادروان سلیمان روح‏افزا، نوازنده‏ى تار، ردیف مذکور را از روى نت با تار اجرا و ضبط کرد.