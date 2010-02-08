به گزارش خبرنگار مهر، اسامی تیم مازندران که با سرمربیگری علی شکری پور مربی تیم کشتی آزاد جوانان راهی ارمنستان می شود به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: عارف محمد زاده ، محمد الهی و حمید خلیلی

55 کیلوگرم: سینا امینی

60 کیلوگرم : بهنام احسان پور

66 کیلوگرم: علی آقاجان زاده و محمد یوسفی

74 کیلوگرم: امید حسن تبار و مرتضی رضایی قلعه

84 کیلوگرم: حسن قلی پور، حامد طالبی زرین کمر و محمد جواد ابراهیمی

96 کیلوگرم: محسن ابراهیمی

120 کیلوگرم: جابر صادق زاده و مصطفی مظلومی

مازندرانی ها در این تورنمت بین المللی که روزهای 7 تا 9 اسفندماه در کشور ارمنستان برگزار می شود شرکت می کنند.