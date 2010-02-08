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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۳۹

تیم کشتی آزاد جوانان مازنداران به مسابقات ارمنستان اعزام می‌شود

تیم کشتی آزاد جوانان مازنداران به مسابقات ارمنستان اعزام می‌شود

تیم کشتی آزاد جوانان مازندران با 15 کشتی گیر در رقابتهای بین المللی ارمنستان شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی تیم مازندران که با سرمربیگری علی شکری پور مربی تیم کشتی آزاد جوانان راهی ارمنستان می شود به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: عارف محمد زاده ، محمد الهی و حمید خلیلی
55 کیلوگرم: سینا امینی
60 کیلوگرم : بهنام احسان پور
66 کیلوگرم: علی آقاجان زاده و محمد یوسفی
74 کیلوگرم: امید حسن تبار و مرتضی رضایی قلعه
84 کیلوگرم: حسن قلی پور، حامد طالبی زرین کمر و محمد جواد ابراهیمی
96 کیلوگرم: محسن ابراهیمی
120 کیلوگرم: جابر صادق زاده و مصطفی مظلومی

مازندرانی ها در این تورنمت بین المللی که روزهای 7 تا 9 اسفندماه در کشور ارمنستان برگزار می شود شرکت می کنند.

کد مطلب 1031786

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