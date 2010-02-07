  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۹:۵۳

رهبر معظم انقلاب اسلامی:

اراده الهی به پایان دادن ظلم در منطقه تعلق گرفته است

اراده الهی به پایان دادن ظلم در منطقه تعلق گرفته است

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه "اراده الهی به پایان دادن ظلم در منطقه و به خاک مالیدن بینی مستکبران تعلق گرفته است" افزودند: اسرائیل در سراشیبی تند افول و زوال حرکت می کند و انشاءالله نابودی آن حتمی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دکتر رمضان عبدالله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه با مقایسه وضع فلسطین و رژیم صهیونیستی در 30 سال پیش و اکنون خاطرنشان کردند: فلسطین امروز مظهر حیات، عزم، اراده، ایمان، مجاهدت و عزت است و مردم فلسطین نشان داده اند که از لحاظ بنیه معنوی به مراتب از غاصبان صهیونیست، قوی ترند به همین دلیل ارتش اسرائیل با وجود برتری نظامی نتوانست بر ایمان و اراده آنان غلبه کند و شکست خورد.

رهبر معظم انقلاب ناتوانی رژیم صهیونیستی را در تسلط بر غزه، شبیه به معجزه دانستند و تصریح کردند: رژیم صهیونیستی با وجود برخورداری از تمام کمکهای مادی و سیاسی و پس از حدود دو سال محاصره ، نتوانست مقاومت ملت فلسطین را در هم بشکند.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه افزودند: اراده الهی به پایان دادن ظلم در منطقه و به خاک مالیدن بینی مستکبران تعلق گرفته است.

ایشان با اشاره به قساوت، شدت عمل و وحشی گری بی سابقه رژیم صهیونیستی خاطرنشان کردند: این رژیم در طول 60 سالی که از عمر غاصبش می گذرد، مظهر همه زشتی ها، ظلم ها و نامردمی هایی است که ممکن است در یک مجموعه پیدا شود.

رهبرانقلاب اسلامی مقاومت فلسطین را دربرابر همه فشار اعجاب برانگیز دانستند و افزودند: امید برگرفته از ایمان مردم فلسطین مهمترین عامل مقاومت است و در تمام قضایای سیاسی صحنه فلسطین باید امید به پیروزی و ادامه مقاومت مورد توجه باشد.

رهبر معظم انقلاب ضمن تمجید از نقش جنبش جهاد اسلامی در عرصه جهاد و سیاست فلسطین، تأکید کردند: من به آینده فلسطین بسیار خوش بین هستم و معتقدم اسرائیل در سراشیبی تند افول و زوال حرکت می کند و انشاءالله نابودی آن حتمی خواهد بود.

حضرت آیت الله خامنه ای به روند «قدرت گرفتن جبهه حق» و در مقابل، «ضعیف شدن جبهه باطل» اشاره و خاطرنشان کردند: تردیدی نیست که پایان این مسیر، نجات فلسطین از چنگال صهیونیستها و بازگشت آن به دامن فلسطینی ها و زوال رژیم صهیونیستی است.

ایشان به تلاش برخی دولتهای عربی در جهت کمک به دشمن صهیونیستی اشاره کردند و افزودند: قطعاً این تلاشها اثر و دوامی ندارد چرا که ملتهای مسلمان همواره پشتیبان آرمان فلسطین هستند.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان خاطرنشان کردند: ما براساس عقیده خود از فلسطین دفاع می کنیم و پای آن ایستاده ایم و اعتقاد قلبی داریم که خداوند متعال از اهل ایمان دفاع می کند.

در این دیدار آقای رمضان عبدالله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین، ضمن تبریک فرارسیدن سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت: همانطور که شهید فتحی شقاقی می گفت انقلاب اسلامی ایران، انقلابی بی نظیر است و با هیچ انقلاب دیگری قابل مقایسه نیست.

وی با بیان گزارشی از آخرین تحولات فلسطین و منطقه گفت: گروههای مقاومت اسلامی، با وحدت کامل و استحکام مواضع به فعالیت جهادی و سیاسی خود تا پیروزی نهایی ادامه می دهند.

دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین به سیاست جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی در منطقه اشاره کرد و افزود: گروههای مقاومت و جهاد اسلامی فلسطین با احساس قوت و هوشیاری کامل، اوضاع را رصد می کنند و آماده دفاع و رویارویی با هرگونه تحرکات و اقدامات حماقت آمیز دشمن صهیونیستی خواهند بود.

دکتر رمضان عبدالله با تحسین هوشیاری ملت بزرگ ایران گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران، در بهترین و قوی ترین موقعیت قرار دارد و همه به مواضع به حق ایران افتخار می کنند و قطعاً حق نیز پیروز خواهد بود.

کد مطلب 1031787

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها