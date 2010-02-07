رایزنی بری و اسد / تاکید بر حمایت سوریه از لبنان در صورت تجاوز اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان امروز در دمشق با "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد.



طرفین در این دیدار، روابط دوجانبه میان سوریه و لبنان و سازوکارهای توسعه آن را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



اسد همچنین بر حمایت کامل سوریه از ملت و دولت لبنان تاکید کرد.



اسد و بری آخرین تحولات صحنه سیاسی لبنان و تحول مثبت در روابط دمشق و بیروت و سازوکارهای توسعه آن را بررسی کردند.



طرفین همچین به تهدیدهای مستمر رژیم صهیونیستی بر ضد کشورهای منطقه و افراط گرایی و جنگ افروزی این رژیم که فرصتهای برقراری صلح را بر باد می دهد، پرداختند.



اسد تاکید کرد : سوریه در کنار لبنان در صورت هر گونه تجاوز احتمالی اسرائیل قرار خواهد گرفت.



مقامهای رژیم صهیونیستی در ماههای اخیر بارها لبنان و مقاومت این کشور به رهبری حزب الله را تهدید کرده اند؛ صهیونیستها هنوز خاطره تلخ شکست از حزب الله در جنگ 33 روزه 2006 را از یاد نبرده اند.



بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس، دولت لبنان را متهم کرده است که به حزب الله اجازه داده تا توانمندیهای نظامی خود را توسعه دهد.



نتانیاهو همچنین مدعی نقض قطعنامه 1701 از سوی حزب الله شد؛ این در حالی است که بنا بر گزارشهای سازمان ملل متحد و گزارشهای روزانه ارتش لبنان، رژیم صهیونیستی تقریبا همه روزه با فرستادن هواپیماهای جاسوسی به آسمان لبنان به نقض این قطعنامه و حاکمیت لبنان ادامه می دهد.