  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۲۱:۴۳

حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 خنثی کننده توطئه های دشمنان است

حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 خنثی کننده توطئه های دشمنان است

اراک - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: دشمن با تبلیغات دامنه دار می کوشد از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن جلوگیری کند زیرا دشمن می داند که حضور گسترده مردم در این روز به معنای پایان کار و خنثی شدن توطئه ها علیه نظام اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سردار غلامعلی ابوحمزه عصر یکشنبه در همایش فرماندهان و اعضای شورای فرماندهی سپاه روح الله، پایگاه ها و حوزه مقاومت بسیج شهید بهشتی سپاه ناحیه اراک افزود: 22 بهمن امسال با سالهای گذشته متفاوت است چون موج عظیم تبلیغات سوء دشمنان در کاهش حضور مردم در سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی متمرکز شده است.

وی گفت: مردم قدردان و آگاه ایران اسلامی بار دیگر با حضور در راهپیمایی 22 بهمن به دنیا ثابت خواهند کرد که در ادامه مسیر آرمانهای امام راحل و شهیدان والامقام مصمم هستند.

ابوحمزه افزود: ملت ایران اسلامی با پیمانی که در بهمن 57 با ولایت فقیه بسته اند، استوار و ثابت قدم هستند و بسیجیان باید با تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و روشنگری فتنه های دشمنان، مردم برای حماسه آفرینی در 22 بهمن آماده کنند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی در ادامه با اشاره به وقایع و رویداهای پس از انتخابات ریاست جمهوری از جمله توهین به امام راحل و هتک حرمت عاشورا گفت: مردم صاحبان اصلی انقلاب اسلامی هستند و به خوبی با وظایف خود مبنی بر پاسداری از دستاوردهای حکومت اسلامی آشنا هستند و این فتنه گری ها، خللی در صفوف به هم پیوسته مردم ایجاد نخواهد کرد.

وی خواهش های نفسانی، کبر و غرور، تمکین نکردن به قانون، دنیاطلبی، نبود خلوص در دین و خودرایی در مقابل ولایت و امامت را از ریشه های اصلی فتنه عنوان کرد و افزود: با حفظ و تقویت صبر، تقوا و بصیرت می توان فتنه ها را در نطفه خفه کرد.

ابوحمزه اطاعت از رهبری را مولفه مهم پیروزی انقلاب اسلامی و ادامه حیات طیبه آن دانست و گفت: حرکت در مسیر ولایت فقیه موفقیت و اقتدار انقلاب اسلامی را تضمین کرده و موجب گسترش موج اسلام خواهی در جهان می شود.

سرهنگ رحیم غلامی فرمانده سپاه ناحیه اراک نیز با ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد و فعالیتهای پایگاه های تابعه حوزه مقاومت بسیج شهید بهشتی این ناحیه، آمادگی بسیجیان را در پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و انجام ماموریتهای مختلف اعلام کرد.

کد مطلب 1031792

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها