حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 خنثی کننده توطئه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سردار غلامعلی ابوحمزه عصر یکشنبه در همایش فرماندهان و اعضای شورای فرماندهی سپاه روح الله، پایگاه ها و حوزه مقاومت بسیج شهید بهشتی سپاه ناحیه اراک افزود: 22 بهمن امسال با سالهای گذشته متفاوت است چون موج عظیم تبلیغات سوء دشمنان در کاهش حضور مردم در سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی متمرکز شده است.

وی گفت: مردم قدردان و آگاه ایران اسلامی بار دیگر با حضور در راهپیمایی 22 بهمن به دنیا ثابت خواهند کرد که در ادامه مسیر آرمانهای امام راحل و شهیدان والامقام مصمم هستند.

ابوحمزه افزود: ملت ایران اسلامی با پیمانی که در بهمن 57 با ولایت فقیه بسته اند، استوار و ثابت قدم هستند و بسیجیان باید با تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و روشنگری فتنه های دشمنان، مردم برای حماسه آفرینی در 22 بهمن آماده کنند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی در ادامه با اشاره به وقایع و رویداهای پس از انتخابات ریاست جمهوری از جمله توهین به امام راحل و هتک حرمت عاشورا گفت: مردم صاحبان اصلی انقلاب اسلامی هستند و به خوبی با وظایف خود مبنی بر پاسداری از دستاوردهای حکومت اسلامی آشنا هستند و این فتنه گری ها، خللی در صفوف به هم پیوسته مردم ایجاد نخواهد کرد.

وی خواهش های نفسانی، کبر و غرور، تمکین نکردن به قانون، دنیاطلبی، نبود خلوص در دین و خودرایی در مقابل ولایت و امامت را از ریشه های اصلی فتنه عنوان کرد و افزود: با حفظ و تقویت صبر، تقوا و بصیرت می توان فتنه ها را در نطفه خفه کرد.

ابوحمزه اطاعت از رهبری را مولفه مهم پیروزی انقلاب اسلامی و ادامه حیات طیبه آن دانست و گفت: حرکت در مسیر ولایت فقیه موفقیت و اقتدار انقلاب اسلامی را تضمین کرده و موجب گسترش موج اسلام خواهی در جهان می شود.

سرهنگ رحیم غلامی فرمانده سپاه ناحیه اراک نیز با ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد و فعالیتهای پایگاه های تابعه حوزه مقاومت بسیج شهید بهشتی این ناحیه، آمادگی بسیجیان را در پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و انجام ماموریتهای مختلف اعلام کرد.