ایمان محمدیان کشتی گیر آزادکار وزن 74 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در رقابتهای لیگ کشتی های خوبی را به نمایش گذاشتم و این روند روبه رشد انگیزه ام را برای موفقیت در آینده دو چندان کرد تا برای کسب نتایج ایده آل در آینده تلاش مضاعفی را داشته باشم.

وی ادامه داد: در حال حاضر همراه با سایر ملی پوشان تمرینات بسیار خوبی را زیر نظر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد در محل خانه کشتی تهران دنبال می کنم و خود را برای حضور در رقابتهای جام تختی آماده می کنم.

محمدیان تصریح کرد: سال گذشته در جام تختی و پس از کشتی گیر روس دوم شدم و امیدوارم امسال با توجه به حضور تمامی کشتی گیران مدعی و طراز اول ایران و چند کشور خارجی بتوانم در این رقابتها نظر کادر فنی را به خود جلب کنم.

وی تاکید کرد: سال گذشته نتوانستم در رقابتهای جام جهانی تهران عضو تیم ملی ایران باشم ولی امیدوارم امسال بتوانم با ارئه کشتی های زیبا در جام تختی، در روسیه عضو تیم ملی بوده و کشتی های زیبایی را به نمایش بگذارم.