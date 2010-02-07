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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۲۰:۱۴

هیئت دولت تصویب کرد؛

300 هزارتومان ؛ عیدی کارکنان دولت، بازنشستگان و مستمری بگیران

300 هزارتومان ؛ عیدی کارکنان دولت، بازنشستگان و مستمری بگیران

در جلسه هیئت وزیران که بعداز ظهر امروز به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، تعدادی ازپیشنهادات مختلف دستگاههای اجرایی پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعیین و تصویب میزان پاداش و عیدی کارکنان دولت ازجمله مصوبات هیئت وزیران بود.

بر اساس این مصوبه ، میزان عیدی کارکنان دستگاههای اجرایی ، نیروهای مسلح و انتظامی ، قوه قضائیه ، اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و همچنین اعضای تمام وقت هیئت علمی دانشگاهها و موسسات عالی و تحقیقاتی به مبلغ 3 میلیون ریال تعیین شد.

همچنین پاداش کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 88 خواهد بود.

پاداش عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران هم 3 میلیون ریال تعیین شد و مقرر معلمان حق التدریس نیز به نسبت ساعات تدریس خدمت نیمه وقت بانوان نیز از لحاظ اجرای این تصویب نامه تمام وقت محسوب می شود.

کد مطلب 1031796

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