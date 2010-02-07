22 بهمن نمایش صلابت ملت ایران در برابر توطئه های استکبار جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: 22 بهمن روز جشن بزرگ و خجسته پیروزی، نمایش عظیم ملت بیدار ایران اسلامی و گاه حماسه جاودان امتی است که همواره صلابت خویش را در پیشگاه قضاوت تاریخ عرضه کرده است و نیرنگ و توطئه دشمن را با هوشیاری به خودش بازگردانده است.

دراین اطلاعیه ضمن اعلام همگانی و همراهی کارکنان صدیق نیروی دریایی سپاه با امت حزب الله در مقابله با دسیسه های استکبار جهانی آمده است : 22 بهمن روز حضور میلیون ها آئینه در حماسه با شکوه ولایت مداران، روز معراج اندیشه ها و بیعت چندین و چند باره با خورشید ولایت ، روز همایش فجر و فلق و شکستن کامل پشت استعمار و استکبار است.

در پایان این اطلاعیه با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام علی بن موسی الرضا به ملت بزرگ ایران آورده است: نتایج گرانبهای 31 ساله انقلاب حاصل پیروی از آموزه های اسلامی و پیروی از ائمه هدی(ع) و اولیاءالهی است و مردم همیشه در صحنه در سایه رهنمودهای ولایت از خون پرارج شهیدان و ارزش های نظام اسلامی صیانت خواهند کرد.