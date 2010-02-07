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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۲۰:۵۸

نیروی دریایی سپاه :

22 بهمن نمایش صلابت ملت ایران در برابر توطئه های استکبار جهانی است

22 بهمن نمایش صلابت ملت ایران در برابر توطئه های استکبار جهانی است

نیروی دریایی سپاه با صدور اطلاعیه ای فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت و امت حزب الله را دعوت به حضور پرشکوه و به یادماندنی در راهپیمایی 22 بهمن کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: 22 بهمن روز جشن بزرگ و خجسته پیروزی، نمایش عظیم ملت بیدار ایران اسلامی و گاه حماسه جاودان امتی است که همواره صلابت خویش را در پیشگاه قضاوت تاریخ عرضه کرده است و نیرنگ و توطئه دشمن را با هوشیاری به خودش بازگردانده است.

دراین اطلاعیه ضمن اعلام همگانی و همراهی کارکنان صدیق نیروی دریایی سپاه با امت حزب الله در مقابله با دسیسه های استکبار جهانی آمده است : 22 بهمن روز حضور میلیون ها آئینه در حماسه با شکوه ولایت مداران، روز معراج اندیشه ها و بیعت چندین و چند باره با خورشید ولایت ، روز همایش فجر و فلق و شکستن کامل پشت استعمار و استکبار است.

در پایان این اطلاعیه با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام علی بن موسی الرضا به ملت بزرگ ایران آورده است:  نتایج گرانبهای 31 ساله انقلاب حاصل پیروی از آموزه های اسلامی و پیروی از ائمه هدی(ع) و اولیاءالهی است و مردم همیشه در صحنه در سایه رهنمودهای ولایت از خون پرارج شهیدان و ارزش های نظام اسلامی صیانت خواهند کرد.

 

کد مطلب 1031806

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