کشته شدن 2 نظامی خارجی/ 4 کشته در انفجار یک بمب جاده ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دو نظامی ارتش سوئد و یک مترجم محلی در درگیری امروز با شبه نظامیان در شمال اقغانستان کشته شدند.

به گفته فرمانده نظامیان سوئدی، در این درگیری همچنین یک نظامی دیگر نیز زخمی شده است. بر این اساس خودروی حامل این نظامیان در شهر مزار شریف مورد حمله شبه نظامیان قرار گرفته و در پی آن نظامیان آلمانی نیز به کمک آنها شتافته اند.

سوئد از سال 2004 میلادی 500 نظامی خود را در افغانستان مستقر کرده است. پیش از این نیز دو نظامی این کشور در جنگ افغانستان کشته شده اند.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز گزارش داد که بر اثر انفجار یک بمب جاده ای در جنوب افغانستان، چهار افسر پلیس این کشور کشته و دو غیرنظامی زخمی شدند.

یک مقام پلیس محلی ولایت قندهار گفت این بمب در زیر یک پل که محل عبور نیروهای پلیس بوده، منفجر شده و علاوه بر تلفات جانی، بخشی از این پل نیز ویران شده است.

اگر چه تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما مقامهای محلی آن را بدلیل شباهتهایی که به حملات پیشین طالبان در مسیرهای مواصلاتی این منطقه دارد، به این گروه منتسب می دانند.