  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۲۱:۴۹

بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا؛

یانوکویچ از رقیب خود تیموشنکو در انتخابات اوکراین پیش افتاده است

یانوکویچ از رقیب خود تیموشنکو در انتخابات اوکراین پیش افتاده است

نتایج اولیه شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین نشان می دهد که "ویکتور یانوکویچ" نامزد طرفدار روسیه از رقیب مورد حمایت غرب خود پیشی گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با پایان رای گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین کار شمارش آرا رای دهندگان در حوزه های انتخاباتی این کشور آغاز شده است.

این در حالی است که نتایج اولیه شمارش این آرا حاکی از پیش افتادن "ویکتور یانوکویچ" از رقیب خود "یولیا تیموشنکو" نخست وزیر این کشور است.

در انتخابات امروز 37 میلون نفر از مردم اوکراین واجد شرکت بودند که باید میان یانوکویچ که از سوی روسیه حمایت می شود و  تیموشنکو غربگرا، یکی را انتخاب می کردند.

خاطرنشان می شود که دور اول انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در تاریخ 27 دی ماه برگزار شد و در آن یانکوویچ و تیموشنکو به دور دوم راه یافتند. در این میان تیموشنکو برای تضمین پیروزی خود در دور دوم انتخابات، خواستار ائتلاف با احزاب کوچک شده بود.

در همین حال ناظران و کارشناسان مسائل سیاسی در اوکراین بر این باورند که انتخابات دور دوم ریاست جمهوری این کشور به رویارویی هواداران رقبا منجر خواهد شد.

کد مطلب 1031823

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها