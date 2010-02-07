10 روستا در آبیک از گاز طبیعی برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در هفتمین روز از دهه مبارک فجر بهره برداری از گازرسانی به روستاهای انجیلاق، مورآباد، خرم پشته، رضی آباد، گیل زور، باقرآباد ترک، نودوز، یزبر و شهرستان با دو میلیارد و300 میلیون تومان اعتبار آغاز شد.

برای اجرای این طرحها 57 کیلومتر شبکه توزیع و 9 کیلومتر شبکه تغذیه اجرا شده و سه دستگاه ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت 10 هزار متر مکعب احداث شده است.

با گازرسانی به روستاهای یاد شده زمینه اشتغال 51 نفر در منطقه فراهم شد و شش هزار و84 نفر از ساکنان روستاها از تسهیلات گاز برخوردار شدند.

همچنین با حضور استاندار قزوین کلنگ آغاز عملیات گازرسانی به شش روستا از توایع آبیک به زمین زده شد.

این روستاها شامل دبیریان، حسین آباد، مامجین، شهر آباد، قره قباد و زعفران با 403 خانوار است.

برای گازرسانی به روستاهای یاد شده با هفت میلیارد و 260 میلیون ریال هزینه، 22 کیلومتر شبکه توزیع و هشت کیلومتر شبکه تغذیه اجرا خواهد شد.