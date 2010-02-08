دبیرخانه سه جشنواره بین المللی و ملی در گلستان مستقر است

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: دبیرخانه کنگره بین المللی مختومقلی فراغی، جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان، جنشنواره هنرهایی نمایشی عاشورایی مختص استان است.

وی اظهار داشت: علاوه بر این جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر و جشنواره بین المللی فیلم فجر از دیگر رویدادهایی است که در این استان نیز برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از این قابلیتها به دلیل ظرفیتهای استان به منطقه واگذار شده است و این استان توانایی زیادی در بخشهای فرهنگی و هنری دارد.

به گفته متظری، بخش تجسمی هنرهای بین المللی فجر به گلستان واگذار شد که اکنون نمایشگاه این جشنواره به مدت یک ماه در استان دایر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بیان داشت: حضو در کشورهای همجوار از دیگر دستاوردهای استان است که این استان بین استانهای مرزی در تعامل فرهنگها رتبه خوبی دارد.

وی یادآور شد: حضور در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم نیز از دیگر افتخارات استان است و این استان در این زمینه رشد خوبی در کشور دارد.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در بعد از انقلاب اسلامی تغییر در نوع نگاه مردم به فرهنگ ایجاد شد و رشد و اعتلای هنری دینی از مهمترین دستاوردهاست.

منتظری با بیان اینکه گلستان در رشته هنر دینی در کشور جز استانهای برتر است، گفت: کسب رتبه برتر در ترویج فرهنگ و انس با قران کریم از توفیقات است.