نساجی به دنبال پیروزی برابر مس کرمان است

نادر دست‌نشان در خصوص مصاف روز دوشنبه تیمش برابر تیم لیگ برتری مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم مس تیم بزرگی است و در لیگ قهرمانان آسیا به میدان خواهد رفت.

وی با بیان اینکه بازی های آخر تیم مس کرمان را در بازی های لیگ برتر به دقت زیر نظر داشتم و شناخت خوبی از این تیم دارم، تصریح کرد: تمام تلاش خود را در این دیدار برای صعود به مرحله بعدی جام حذفی به کار خواهیم بست.

سرمربی تیم نساجی مازندران با اشاره به اینکه لوکا بوناچیچ سرمربی تیم مس کرمان در مقایسه با تیم نساجی، بازیکنان خوبی دارد افزود: تیم ما در این دیدار با آمادگی کامل در میدان حاضر خواهد شد و سعی می کنیم با دست پر از کرمان برگردیم.

دست نشان اظهار داشت: تیم نساجی در پایان نیم فصل مسابقات فوتبال دسته یک باشگاه های کشور تمرینات و اردو آماده سازی را به خوبی پشت سر گذاشته و برای این دیدار آمادگی کامل دارد.

تیم فوتبال نساجی مازندران که در گروه دوم مسابقات فوتبال دسته یک باشگاه های کشور قرار دارد از ساعت 14 و 30 دقیقه عصر دوشنبه در کرمان به مصاف تیم لیگ برتری مس این شهر می رود.

علیرضا فغانی با کمکهای حمید نظری، حسین طالقانی و علیرضا شیخی این مسابقه را قضاوت خواهند کرد.