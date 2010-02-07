نامه ایران به آژانس / آغاز غنی سازی 20 درصدی از روز سه شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر صالحی یکشنبه شب در گفت و گو با شبکه خبری "العالم"، اظهار داشت: غنی سازی 20 درصد از روز سه شنبه آغاز خواهد شد.

رییس جمهوری اسلامی ایران صبح روز یکشنبه در سخنانی در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه دستاوردهای مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران، با تاکید بر توانمندی‌های ملت ایران در عرصه‌های مختلف به رییس سازمان انرژی اتمی دستور داد تا غنی‌سازی 20 درصد را آغاز کند.

احمدی‌نژاد که پس از بازدید از این نمایشگاه و در جمع دانشمندان و متخصصان علوم و فنون لیزر ایران سخن می‌گفت، با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای طرف مذاکره‌ افزود: ما قبلا هم به آنها اعلام کرده بودیم در عین حال که قادر هستیم غنی‌سازی 20 درصد را انجام دهیم، اما حاضریم سوخت هسته‌ای را مبادله کنیم، اما آنها مسیر دیگری را دنبال کردند.

رییس‌جمهوری خطاب به رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه با سانتریفیوژهایی که در اختیار دارید غنی‌سازی 20 درصد را انجام دهید، در عین حال خاطرنشان کرد: راه تعامل باز است اما اگر کسی بخواهد در برابر ملت ایران زور بگوید، هیچ‌کس نمی‌پذیرد.

صالحی با اشاره به این دستور رییس جمهوری برای آغاز غنی سازی به میزان 20 درصد گفت: آقای احمدی نژاد امروز اعلام کرد که ایران غنی سازی اورانیوم به میزان 20 درصد برای استفاده در راکتور اتمی تهران را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: ما امروز فعالیت خود را در این زمینه آغاز کردیم، و نامه ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی نامه نوشتیم که غنی سازی اورانیوم به میزان 20 درصد را آغاز خواهیم کرد، و این نامه را فردا برای آژانس ارسال خواهیم کرد و غنی سازی را روز سه شنبه با حضور بازرسان و ناظران آژانس آغاز خواهیم کرد.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد: همانطور که قبلا اعلام کردیم ایران قادر به تولید سوخت با هر میزان از غنی سازی است، اما از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی به کشورهای خارجی اعلام کردیم که ترجیح می دهیم سوخت هسته ای راکتور تحقیقاتی تهران را از خارج تهیه کنیم؛ اما متاسفانه مشخص شد که آنها برای تعامل با ما آمادگی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما بر اساس گشودن باب تعامل به جای رویارویی استوار بود، اما پس از هفت ماه انتظار دکتر احمدی نژاد امروز اعلام کرد و دستور داد که تولید سوخت مورد نیاز خود را آغاز کنیم و ان شاء الله روز سه شنبه غنی سازی اورانیوم به میزان 20 درصد آغاز خواهد شد.

صالحی درباره موضوع مبادله سوخت هسته ای میان ایران و کشورهای غربی گفت: پیشنهاد ما همچنان مطرح خواهد بود و ما همچنان برای گرفتن سوخت از خارج آمادگی داریم و وقتی سوخت را از خارج تحویل بگیریم، غنی سازی اورانیوم را متوقف خواهیم کرد.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: هر زمان سوخت مورد نیاز برای راکتور تحقیقاتی تهران را تحویل بگیریم غنی سازی اورانیوم را متوقف خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اهمیت راکتور تحقیقاتی تهران گفت: این مرکز داروهای ضد سرطان و ایزوتوپهای پزشکی برای حدود یک میلیون ایرانی نیازمند به این گونه داروها را فراهم می کند و این داروها برای درمان بیماری های سرطانی و تشخیص بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرند؛ بنابراین ما نمی توانیم فعالیت راکتور تحقیقاتی تهران را متوقف کنیم.

علی اکبر صالحی با تاکید بر توانایی ایران برای غنی سازی سوخت به میزان 20 درصد گفت: ناظران و بازرسان آژانس بر این کار نظارت خواهند کرد و این کار در پایگاه هسته ای نطنز صورت خواهد گرفت.

وی درباره مدت غنی سازی اورانیوم برای دستیابی به سوخت مورد نیاز، اظهار داشت: تولید سوخت مستمر خواهد بود، و این امر فقط به تهیه مقدار مورد نیاز برای راه اندازی راکتور تحقیقاتی تهران محدود نیست و غنی سازی ادامه خواهد داشت.