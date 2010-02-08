طرح نظارت بر باشگاه‌ های ورزشی خوزستان اجرا شد

محمدعلی مهدی‌پور به در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق استفاده‌ کنندگان رشته‌های ورزشی و کنترل تعرفه‌های باشگاه‌های ورزشی در سطح استان با هماهنگی اداره کل تربیت‌بدنی خوزستان طرح ویژه نظارت بر شهریه باشگاه‌های ورزشی اجرا شد.

وی افزود: با همکاری کارشناسان اداره کل تربیت بدنی و سازمان بازرگانی به طور مشترک از تعداد 378 باشگاه ورزشی در بخش آقایان و بانوان در سطح استان بازرسی به عمل آمد که در نتیجه آن، تعداد 49 واحد متخلف شناسایی و ضمن تشکیل پرونده به اتهام گران‌فروشی و عدم درج قیمت به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شدند.



مهدی‌پور خاطرنشان کرد: در طول این طرح، مجوز باشگاه‌های ورزشی مورد بررسی قرار گرفت و براساس پرونده صادره از سوی اداره تربیت بدنی، تمامی واحدهای مذکور موظف شدند فقط در زمینه رشته‌های ورزشی که مجوز آن در پروانه قید شده، فعالیت کنند، علاوه بر این تمام باشگاه‌های ورزشی مکلف شدند نرخ نامه مصوب خدمات ورزشی برحسب درجه ‌بندی تعیین شده را در معرض دید عموم نصب کنند.

وی با اشاره به مشکلاتی که در بازدید از باشگاه ‌های ورزشی مشخص شده، گفت: از جمله این موارد، عدم استقبال جوانان از باشگاه‌های ورزشی و کمبود پذیرش ورزشکار، عدم وجود فضای مناسب و استاندارد مکان ورزشی، کمبود مربی، سطح بهداشت نامناسب، عدم حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی با سود کم، فرسودگی وسایل و تجهیزات ورزشی، استفاده مشترک ازوسایل و تجهیزات ورزشی توسط بانوان و آقایان است که برای حل آنها پیشنهادات و راهکارهای لازم ارائه شده است.