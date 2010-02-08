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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۳۳

شورای قرآن ادارات مازندران باید فعال شود

شورای قرآن ادارات مازندران باید فعال شود

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران خواستار فعال شدن شورای قرآن در ادارات استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید علی اکبر طاهایی در جمع مدیران شهرستان فریدونکنار اظهار داشت: به همت مدیران دستگاه های اجرایی، ‌شورای قرآن ادارات استان باید در اسرع وقت فعال شود.

طاهایی با اشاره به نزدیک شدن به فصل مسافرت گفت: ستاد تسهیلات نوروزی به مسئولیت معاون عمرانی و دبیری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، برای اتخاذ برنامه‌های جامع و صحیح در راستای جذب و ورود گردشگران و مسافران فعال شده است.

وی بر سرویس دهی مناسب نمازخانه های بین راهی تاکید کرد و افزود: از آنجا که در این فصول جمعیت استان به بیش از دو برابر افزایش می ‌یابد، فرمانداران برای تامین نان و مایحتاج مسافران تدبیر کنند.

استاندار مازندران در خصوص افزایش قیمت نان توضیح داد: بر اساس ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی وزارت کشور تعرفه قیمت نان به استانداران واگذار شد و از آنجا که به مدت دو سال اقدامی درراستای بازنگری قیمت نان در استان انجام نشد، با افزایش کیفیت و وزن نان، قیمت آن به طور نسبی افزایش ناچیزی یافت.

طاهایی به اعزام کاروان راهیان نور اشاره و بیان کرد: امسال با افزایش سهیمه اعزام کاروان راهیان نور به منطقه عملیاتی جنوب، ۴۰ هزار نفر مازندرانی از مناطق جنگی بازدید خواهند کرد.

کد مطلب 1031854

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