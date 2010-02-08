۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۵۶

300 هزار هکتار اراضی گلستان قابلیت کشت زیتون دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان اعلام کرد: 300 هزار هکتار از اراضی استان ظرفیت کشت زیتون و تولید روغن دارند.

فرهاد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این رو باید تولید روغن و علوفه دامی در استان محور قرار گیرد و در این بخش سرمایه گذاری شود.

وی اظهار داشت: باید با بکارگیری تکنیکهای مدرن و دانشهای بومی برای افزایش عملکرد و مکانیزاسیون محصولات کشاورزی برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به استفاده سموم در تولید محصولات کشاورزی بیان داشت: تحریب محیط زیست از جمله پیامدهای استفاده از سموم در محصولات است.

به گفته امینی، حدود 80 سال در استان از سموم برای محصولات کشاورزی استفاده می شود و برخی از سمومی که حذف شد، آثار آن در طبیعت موجود است.

کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: برای حذف سموم خطناک و جایگزینی سموم جدید برنامه ریزی شد و اکنون این طرح اجرا شده است.

وی یادآور شد: اکنون کنترل تلفیقی آفات مطرح است و مبارزه بیولوژیِک از جمله طرحهایی است که موجب کاهش مصرف سموم در محصولات کشاورزی شده است.

وی عنوان کرد: حدود 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی در استان وجود دارد که 500 هزار هکتار آن به کشت غلات اختصاص دارد.

کد مطلب 1031856

