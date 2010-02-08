هفت میلیارد مترمکعب پتانسیل آبی مازندران است

عزیزالله واحد در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: متوسط بارندگی سالانه استان 750 میلیتی متر بوده که این رقم نسبت به میانگین کشوری 250 میلی متر بالاتراست.

وی اظهار داشت: این درحالی است که در مناطق غربی استان سالانه حدود هزار و 400 میلی متر باران می بارد.

وی برلزوم سرماییه گذاری و مدیریت در بخش منابع آب در استان تاکید کرد و گفت: مدیریت بر این حوزه امری ضروری است.

واحد به دستاوردهای انقلاب اسلامی در صنعت آب استان اشاره و اضافه کرد: قبل از انقلاب یک سد مخزنی با ظرفیت 700 هزار متر مکعب در استان وجود داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران بیان داشت: در دهه 70 حدود هشت سد مخزنی ، سه سد لاستیکی و سد انحرافی در مازندران ساخته شده است.

وی یادآورشد: تاکنون شش هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش آب استان صورت گرفته که سه هزار میلیارد ریال آن بهره برداری شده است.

واحد عنوان کرد:درحال حاضر دو هزار و 500 میلیارد ریال پروژه در دست اقدام در بخش صنعت آب استان وجود دارد که امیدواریم تا پایان برنامه پنجم محقق شود.

وی شاخص مهار آب در استان را پنج درصد اعلام و اضافه کرد: این شاخص باید به 40 درصد تا پایان برنامه پنجم برسد.

