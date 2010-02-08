نمای شهری گرگان فرسوده و قدیمی است

ابراهیم کریمی به خبرگار مهر در گرگرگان افزود: متاسفانه مالکان بافتهای فرسوده همکاری لازم با این نهاد برای اجرای طرحهای زیبا سازی و نوسازی ندارند.

وی اظهار داشت: به رغم تلاشهای فراوان در راستای زیبا سازی شهری برای این طرح نیاز به زمان بیشری است و پیش بینی می شود این شهر در دو سال آینده به یکی از شهرهای زیبای شمال تبدیل شود.

وی از بازسازی 17 معبر شهری در گرگان خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح و تملک اراضی در سه سال اخیر بیش از 200 میلیارد ریال هزینه شده است.

کریمی از بهره برداری چهار پروژه عمرانی و خدماتی با صرف اعتباری بالغ بر 32 میلیارد ریال در دهه مبارک فجر در این شهر خبر داد.

شهردار گرگان افزود: دیواره سازی رودخانه زیارت باصرف هزینه 13 میلیارد ریال، لوله گذاری بزرگراه شهید کلانتری حدفاصل راه آهن تا پل زنگیان با صرف هزینه ای بالغ بر 11 میلیارد ریال، پارک آموزش ترافیک واقع در کوی مولوی به هزینه سه میلیارد ریال و پارکینگ عدالت 2 با ظرفیت حدود 60 دستگاه خودرو به مساحت هزار و 500 متر مربع و با صرف هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال از پروژه های عمرانی و خدماتی است که در این ایام به بهره برداری رسید.

وی عنوان کرد: پروژه های دیگری چون احداث کانال هایی چون کانال زمزم تا بهارستان، کانال بلوار صیاد شیرازی و هزارپیچ، کانال خیابان اصلی اوزینه، پازل فرشهای پیاده روهایی چون گلشهر تا قلعه حسن، تقاطع گلشهر تا عدالت 70 ، پیاده روی خیابان 30 متری کاشانی، پوشش کانال گلشهر ،مرمت پله های امامرضا، جدول سازی و تکمیل باند تند روی بزرگراه شهید کلانتری حدفاصل مطهری شمالی تا بهارستان نیز در این ایام به بهره برداری می رسد.

شهر گرگان 274 هزار نفر جمعیت دارد.