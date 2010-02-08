20 طرح عمرانی و خدماتی شهرداری سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه یکشنبه و همزمان با هفتیمن روز از دهه مبارک فجر و با حضور جمعی از مسئولان استان و شهرستان20 طرح عمرانی و خدمات شهری در مناطق مختلف شهر سنندج به بهره برداری رسید.

شهردار سنندج در مراسم افتتاح همزمان این طرحها که با حضور جمعی از مسئولان و همچنین اعضای شورای شهر سنندج برگزار کردید، اظهار داشت: برای بهره برداری از این طرح ها از منابع داخلی شهرداری سنندج، اعتبارات مصوب در سفر ریاست جمهوری و اعتبارات استانی بیش 50 میلیارد ریال هزینه شده است .

فریدون پوررضایی، بهره برداری از خیابان 20 متری داخل روستای ننله واقع در حاشیه شهر سنندج، سنگ فرش 39 کوچه در محله عباس آباد، تعریض و احداث خیابان نایسر، احداث فضای سبز تپه شیخ محمد باقر و میدان 12 فروردین و پارک مولوی، اتصال خیابان اسلام آباد به بعثت با خیابان 12 متری را از جمله مهم ترین طرح های افتتاحی شهرداری سنندج برشمرد.

وی افزوده شدن هشت دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهر سنندج، افتتاح یک باب پارکینگ طبقاتی مکانیزه، بهره برداری از خوابگاه رانندگان در ترمینال بزرگ و کلنگ زنی ساخت سالن ورزشی چند منظوره محله عباس آباد را از دیگر طرح هایی خواند که به مناسبت ایام دهه فجر کلنگ زنی و یا به بهره برداری رسیده است.

پور رضایی افزایش سرمایه گذاری شهرداری با بیش از 10 میلیارد ریال در سهام کشتارگاه صنعتی سنندج، تامین اعتبار خرید 12 دستگاه اتوبوس دیگر با سهم 17.5 درصدی شهرداری به مبلغ بیش از یک میلیارد و 860 میلیون ریال را از دیگر برنامه های شهرداری سنندج در ایام دهه مبارک فجر ذکر کرد .

شهردار سنندج گفت: پخش آهنگ های انقلابی در پارک ها، تزیین شهر، چاپ ویژه نامه دهه فجر با نام "ژیار" در سه هزار نسخه، برگزاری برنامه های کوهنوردی و فوتسال و همکاری با دیگر دستگاه های و سازمانهای متولی برای برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر از جمله دیگر اقدامات فرهنگی شهرداری سنندج می باشند.