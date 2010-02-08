۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۲۴

نیکزاد در گفتگو با مهر:

سال آینده املاک افزایش قیمت ندارند

استان تهران - خبرگزاری مهر: وزیر مسکن و شهرسازی گفت: با انجام تمهیداتی نظیر بالا بردن تسهیلات در امر مسکن تا سقف 80 درصد و حمایت از انبوه سازان و ... سال آینده کشور شاهد افزایش قیمت در زمینه ملک و مسکن نخواهد بود.

وزیر مسکن و شهرسازی در حاشیه افتتاح پروژه های مسکن مهر در شهر پردیس به خبرنگار مهر گفت: با انجام تمهیداتی نظیر بالا بردن تسهیلات در امر مسکن تا سقف 80 درصد، حمایت از انبوه سازان، افزایش درخواست گروهی مسکن از سوی مردم و داشتن مجوزهای قانونی سال آینده کشور شاهد افزایش قیمت در زمینه ملک و مسکن نخواهد بود.

علی نیکزاد افزود: زمزمه های افزایش قیمت مسکن شایعه ای واحی است و نمی تواند واقعیت داشته باشد. 

وی ادامه داد: قطعا بدانید با مدیریتی که در امر هدفمند کردن یارانه ها اعمال می شود مسکن و ملک مسکونی را به ثبات قیمتی مناسب سوق خواهد داد.

این مسئول سال بعد را سال شکوفایی طرحهای ساخت مسکن دانست و اظهار داشت: مجموعه مدیریتی و دستگاه های فعال در زمینه مسکن امیدوارند سال آینده سال شکوفایی پروژه های مختلف ساخت مسکن و پاسخ به درخواستهای واجدین شرایط دریافت این نیاز اساسی و به حق باشد.

کد مطلب 1031871

