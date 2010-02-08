پاسخ منفی اخلاق پسند به پیشنهاد کشورهای اسپانیا و پرتغال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اخلاقپسند برای حضور دو ماهه به این دو کشور اروپایی دعوت شده است اما وی به دلیل همزمانی پیشنهاد اسپانیاییها و پرتغالیها با مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور از سفر به اروپا انصراف داد.
این ملیپوش تنیس روی میز کشورمان طبق قراردادی که با تیم دانشگاه آزاد دارد باید این تیم را تا پایان اسفند در رقابتهای لیگ برتر کشورمان همراهی کند.
این برای نخستینبار نیست که اروپاییها خواهان همکاری با پینگپنگبازان ایرانی هستند. پیش از این مهران احدی نیز از سوی یکی از تیم های پرتغالی دعوتنامه دریافت کرده بود. این بازیکن نیز به دلیل مشابه اخلاقپسند به پیشنهادش پاسخ منفی داد.
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