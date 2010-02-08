پاسخ منفی اخلاق پسند به پیشنهاد کشورهای اسپانیا و پرتغال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اخلاق‌پسند برای حضور دو ماهه به این دو کشور اروپایی دعوت شده است اما وی به دلیل همزمانی پیشنهاد اسپانیایی‎ها و پرتغالی‌ها با مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور از سفر به اروپا انصراف داد.

این ملی‎پوش تنیس روی میز کشورمان طبق قراردادی که با تیم دانشگاه آزاد دارد باید این تیم را تا پایان اسفند در رقابت‎های لیگ برتر کشورمان همراهی کند.

این برای نخستین‌بار نیست که اروپایی‎ها خواهان همکاری با پینگ‎پنگ‏بازان ایرانی هستند. پیش از این مهران احدی نیز از سوی یکی از تیم های پرتغالی دعوت‎نامه دریافت کرده بود. این بازیکن نیز به دلیل مشابه اخلاق‎پسند به پیشنهادش پاسخ منفی داد.