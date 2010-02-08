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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۱۰

دومین ایرانی هم انصراف داد/

پاسخ منفی اخلاق پسند به پیشنهاد کشورهای اسپانیا و پرتغال

پاسخ منفی اخلاق پسند به پیشنهاد کشورهای اسپانیا و پرتغال

نفر اول تنیس روی میز ایران در رنکینگ جهانی ITTF پیشنهاد پرتغال و اسپانیا برای حضور در مسابقات لیگ این دو کشور را رد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اخلاق‌پسند برای حضور دو ماهه به این دو کشور اروپایی دعوت شده است اما وی به دلیل همزمانی پیشنهاد اسپانیایی‎ها و پرتغالی‌ها با مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور از سفر به اروپا انصراف داد.

این ملی‎پوش تنیس روی میز کشورمان طبق قراردادی که با تیم دانشگاه آزاد دارد باید این تیم را تا پایان اسفند در رقابت‎های لیگ برتر کشورمان همراهی کند.

این برای نخستین‌بار نیست که اروپایی‎ها خواهان همکاری با پینگ‎پنگ‏بازان ایرانی هستند. پیش از این مهران احدی نیز از سوی یکی از تیم های پرتغالی دعوت‎نامه دریافت کرده بود. این بازیکن نیز به دلیل مشابه اخلاق‎پسند به پیشنهادش پاسخ منفی داد.

کد مطلب 1031884

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