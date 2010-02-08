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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۴۱

سیل زائران پیاده حضرت رضا (ع) در جاده های خراسان بزرگ

سیل زائران پیاده حضرت رضا (ع) در جاده های خراسان بزرگ

مشهد - خبرگزاری مهر: حرکت هزاران زائر پیاده حضرت رضا (ع) در جاده های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی مانند سیلابی خروشان همزمان با دهه آخر ماه صفر در جریان است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در حالیکه به روزهای آخر صفر نزدیک می شویم تمام کاروانهای پیاده مسیرهای دور به سمت حرم رضوی حرکت کردند.

زائران استانهای مازندران و گلستان، شهرهای کلاله، گنبد، راز و جرگلان، بجنورد، شیروان، اسفراین در مسیر جاده های خراسان شمالی و زائران پیاده یزد، طبس، گناباد، فردوس، بشرویه و قاین در مسیر جاده های خراسان جنوبی در حال حرکت هستند و زائران پیاده شهرهای خراسان رضوی از 20 بهمن به سمت مشهد حرکت می‌کنند.

بر اساس تماسهای مدیران کاروانها تا کنون از 43 شهر کشور زائر پیاده وارد مشهد شده اند و امسال پیش بینی بیش از 100 هزار زائر می شود.

تا کنون بیش از 40 ایستگاه تدارک دیده شده و هر چه به روزهای پایانی نزدیک می شویم ایستگاه های مردمی بیشتری فعال می شود و احتمالا به 70 ایستگاه افزایش یابد.

با تمهیداتی که مسئول اسکان جمعیت انجام داده با همکاری فرمانداری؛ شهرداری، آموزش و پرورش و تربیت بدنی 33 محل اسکان برای حدود 20 هزار زائری که محل اسکان ندارند فراهم شده و احتمال افزایش این محلها و قابلیت پذیرش تعداد بیشتری از این زائرین را ستاد اسکان دارد.  

هزاران جفت کفش، لباس راحتی و بسته های فرهنگی توسط مدیران و خیرین ایستگاه های صلواتی تهیه که بین زوار پیاده توزیع میشود.

به جهت سهولت دسترسی زائران به ستاد ، ستاد مرکزی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده از 17 بهمن ماه 88 تا آخر بهمن ماه در مشهد- حاشیه میدان بسیج ( فلکه برق ) با تلفنهای 8544973 و 8591379 و فاکس 8544745  به طور شبانه روزی دایر و دفتر این جمعیت در مرکز هماهنگی خیریه های مشهد واقع در خیابان آزادی کما کان در وقت اداری پاسخگو زائران است.

کد مطلب 1031887

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