یانوکوویچ پیروزی خود را در انتخابات اوکراین اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یانوکوویچ 59 ساله که ناظران آن را نامزد طرفدار روس می دانند اعلام کرد که در انتخابات این کشور پیروز شده و از یولیا تیموشنکو رقیب خود خواست تا از سمت نخست وزیری کناره گیری کند.

پس از شمارش تقریباً 80 درصد آرا مقام های انتخاباتی اعلام کردند که یانوکوویچ 48.78 درصد از آرا را به خود اختصاص داده و این در حالی است که رقیب وی با اختلافی بسیار اندک 45.56 درصد از آرا را به خود اختصاص داده است.

براساس قوانین اوکراین نامزدهای انتخاباتی برای احراز سمت ریاست جمهوری باید در دور اول 50 درصد آراء را بدست آورند و در غیر این صورت انتخابات به دور دوم می رود.

در دور اول انتخابات یانوکوویچ، نخست وزیر پیشین، 36.8 درصد آرا و یولیا تیموشینکو، نخست وزیر فعلی، 24.4 درصد را به دست آوردند که این برای پیروزی قاطعانه کافی نبود.

این نزدیکی آرا بین دو نامزد طرفدار روسیه و غرب در واقع نوعی شکاف بین دو گروه طرفداران آنها را در جامعه اوکراین بوجود آورده است.