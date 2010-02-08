مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

اعلام پذیرفته شدگان نهایی رشته های نیمه متمرکز دانشگاه های دولتی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سال 89 اعلام شد

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور خبر داد:‌ تعیین تکلیف افزایش حقوق کارکنان دولت در اسفندماه

اعتماد:

علی اکبر صالحی خبر داد: آماده باش برای غنی سازی 20 درصدی

عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران: خط فقر را 900 هزار تومان می دانیم

نمایندگان دو جناح به سخنان فرمانده نیروی انتظامی واکنش نشان دادند؛ موافقان و مخالفان کنترل ای میل و پیامک در مجلس

ایران :

وزیر بازرگانی در تدارک گسترده تنظیم بازار خبر داد؛ بازار شب عید در کنترل 10 هزار بازرس

تقدیر جشنواره خوارزمی از 27 پژوهشگر داخلی و خارجی

وزیر اطلاعات اعلام کرد: بازداشت عوامل شبکه رسانه ای وابسته به آمریکا و فتنه گران

ابرار:

مدیرکل آژانس انرژی اتمی: متکی پیشنهاد جدیدی ارایه نکرده است

اصرار بر ادامه مسیر نادرست؛ صدا و سیما جشن وحدت یا جشنواره تفرقه

دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم برای راهپیمایی 22 بهمن

ابتکار:

فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) تشریح کرد: پروژه ترور خاتمی

تغییر مبنای پرداخت یارانه نقدی از زبان سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی: خوشه بندی منتفی شد

وزیر ارتباطات: اختلال در اینترنت و پیام کوتاه سیاسی نیست

اسرار:

رئیس جمهور: غنی سازی 20 درصدی را آغاز کنید

داروخانه ها بیمه ها را تهدید به نپذیرفتن نسخه کردند

آمار کشته شدگان سیل در جیرفت به 2 نفر رسید

اطلاعات:

کارمندان 300 هزار تومان عیدی می گیرند

سخنگوی طرح تحول اقتصادی خبر داد: یارانه نقدی با حساب بانکی و "کارت عدالت" پرداخت می شود

معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش خبر داد:‌ آزمایش موفق هواپیمای رادار گریز "سفره ماهی"

تفاهم:

رئیس جمهور خطاب به رئیس سازمان انرژی اتمی: غنی سازی 20 درصدی اورانیوم را آغاز کنید

صادرات سیمان به 40 کشور جهان

سایپا فعالت ترین شرکت بورس

تهران امروز:

خداحافظ خوشه؛ سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت، طرح خوشه بندی را منتفی دانست

قدردانی 216 نماینده از دکتر قالیباف

اختلالات اینترنت و پیامک به روایت وزیر؛ مقصر اصلی باز هم لنگر کشتی

جام جم :

خوشه بندی نیامده رفت

دستور رئیس جمهور برای آغاز غنی سازی 20 درصدی

رهبر معظم انقلاب در دیدار با دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین: اسرائیل در سراشیبی زوال قرار دارد

جوان:

احمدی نژاد؛ یک دستور و یک خبر خوش هسته ای؛ آغاز غنی سازی 20 درصدی و لیزری

جعل امضای احزاب اصلاح طلب از سوی میرحسین موسوی

افشاگری وزرات اطلاعات:‌ استراتژی های فتنه اخیر از خارج دیکته شده بود

جمهوری اسلامی:

نمایندگان مجلس: مسئولان فریب پیشنهاد دروغین آمریکا و غرب در معاوضه سوخت هسته ای را نخورند

رهبر انقلاب در دیدار دبیرکل جهان اسلامی فلسطین: به آینده فلسطین بسیار خوش بین هستم و معتقدم نابودی اسرائیل حتمی است

نمایش پیشرفتهای متخصصان کشور در عرصه لیزر

جهان صنعت:

نامه سرگشاده اتاق تهران به رئیس جمهور و رئیس مجلس؛ 11 پیشنهاد برای اصلاح بودجه 89

معاون وزیر نفت خبر داد: تشکیل بورس مشترک نفتی ایران و روسیه

انتشار نامه انتقادی سید حسن خمینی از رسانه ملی

حمایت:

با دستور رئیس جمهور؛ غنی سازی اورانیوم 20 درصد آغاز شد

پرواز اولین هواپیمای رادارگریز ایران

رئیس سازمان زندانها اعلام کرد؛ پرونده کهریزک در نوبت دادگاه

خراسان:

سخنگوی وزارت خارجه: دستور رئیس جمهور برای غنی سازی 20 درصدی منافاتی با آمادگی ایران برای معاوضه سوخت ندارد

خوشه بندی خانوارها برای سال آینده منتفی شد؛ بسته جدید توزیع یارانه ها در راه است

عیدی و پاداش کارمندان دولت 3 میلیون ریال تعیین شد

دنیای اقتصاد:

برای تقسیم یارانه نقدی در طرح هدفمندی؛ خوشه بندی کنار گذاشته شد

دستور غنی سازی 20 درصدی

خطاب به روسای دو قوه نگاشته شد؛ نامه بودجه ای پارلمان خصوصی

سیاست روز:

رئیس جمهور دستور غنی سازی 20 درصد را صادر کرد؛ آب پاکی بر دستان 1+5

پرونده ای بسته شد؛ اخباری مانند خوشه بندی موجب سردرگمی و بی اعتمادی مردم

تقدیر 180 نماینده از برنامه های صدا و سیما در دهه فجر

فرهنگ آشتی:

پایان دغدغه های مردم با ابتکار دولت جهت ایجاد احساس امنیت روانی در جامعه: نقطه سر خط- خوشه بندی ها منتفی شد

وزیر اطلاعات: 22 بهمن روز جمع کردن اساس فتنه گران است

کرم رضا پیریایی استاندار همدان شد

کاروکارگر:

بانک مرکزی پیشنهاد داد: تعیین سود دو نرخی برای تسهیلات بانکی

تسهیلات مسکن مهر افزایش می یابد

رئیس کمیته صنعت مجلس: رشد اشتغال در بودجه 89 دیده نمی شود

کیهان:

آیت الله العظمی خامنه ای در دیدار رمضان عبدالله: اسرائیل در سراشیبی تند نابودی است

سخنگوی طرح تحول اقتصادی: خوشه بندی منتفی شد همه یارانه می گیرند

در بیانیه 180 نماینده مجلس اعلام شد؛ 22 بهمن آخرین فرصت سران فتنه

گسترش:

رئیس جمهوری دستور داد: آغاز غنی سازی 20 درصدی اورانیوم

خرید 20 درصد سهام اپراتور سوم توسط ایدرو

پیمانکاران ایرانی برنده مناقصه بین‌المللی خط لوله گاز شدند؛ درخشش صنعت ایران در اعماق دریای سیاه

وطن امروز:

سخنگوی کارگروه طرح اقتصادی: خوشه بندی منتفی شد

آیت الله حائری شیرازی: به خاطر رهبری در برابر هاشمی سکوت می کنیم

تشریح استراتژی جریان فتنه از سوی وزیر اطلاعات: دخالت برخی عناصر با سابقه اطلاعاتی در آشوبهای عاشورا

همبستگی:

سخنگوی کارگروه طرح تحول: مبنای خوشه بندی برای پرداخت یارانه نقدی منتفی شد

22 بهمن آخرین مهلت مراجعه به پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار

از سوی رئیس جمهور برای تامین سوخت هسته ای راکتور تهران صادر شد؛ دستور آغاز غنی سازی 20 درصدی اورانیوم

همشهری:

هدفمند کردن یارانه ها؛ بازگشت به نقطه آغاز؛ مبنای خوشه بندی برای پرداخت یارانه منتفی شد

به دستور رئیس جمهوری: ایران غنی سازی 20 درصد را آغاز می کند

با مصوبه هیئت وزیران؛ عیدی امسال کارکنان دولت 300 هزار تومان تعیین شد

هدف واقتصاد:

سخنگوی طرح تحول با تشریح 9 بسته باز توزیع یارانه ها خبر داد: خوشه بندی ها کنار گذاشته شد

آل اسحاق به سران قوا نامه نوشت: 12 ایراد بخش خصوصی به بودجه 89

سرمایه گذاری 750 میلیون دلاری ایران در نفت ونزوئلا