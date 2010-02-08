احداث فرودگاه منطقه ای مدرس کاشمر چشم انتظار تصمیم مجلس

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، حسن فتحی نیا صبح دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در جریان سفر اول دولت نهم به استان خراسان رضوی، انجام طرح مطالعاتی فرودگاه شهید مدرس (ره) به تصویب هیئت دولت رسید که مطالعات آن به پیمانکار واگذار و به اتمام رسید.

فرماندار کاشمر گفت: سایت فرودگاه شامل پانصد هکتار زمین در نزدیکی سه راهی شادمهر و در حوزه استحفاظی مه ولات انتخاب شده و در حال حاضر کار تملک و تحصیل زمین آن رو به پایان است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان های متعدد منطقه از این فرودگاه بهره مند خواهند شد خاطرنشان کرد: تلاش های بسیار خوب و پیگیری های مداومی توسط نمایندگان شهرستان های کاشمر، گناباد، تربت حیدریه و خواف و نیز حدود ده فرماندار شهرستان های منطقه انجام شده و خوشبختانه بر اثر این پیگیری ها دو ماه قبل کمیسیون ماده 32 که در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می شود و توجیهات فنی و اقتصادی پروژه ها را تأیید می کند پروژه فرودگاه شهید مدرس را به تصویب و تأیید رساند.

نماینده عالی دولت در شهرستان کاشمر با بیان اینکه تمام پروژه های بالای یک میلیارد تومان باید به تصویب کمیسیون ماده 32 برسد افزود: این گونه پروژه ها را پس از تأیید کمیسیون ماده 32 می توان عملیاتی کرد و برای اجرای آن بودجه اختصاص داد و با توجه به اینکه احداث فرودگاه شهید مدرس 35 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد با پیگیری های معاون استاندار خراسان رضوی موفق شدیم مجوز کمیسیون ماده 32 نهاد ریاست جمهوری را کسب کنیم.

فتحی نیا تصریح کرد: اکنون نوبت آن است که تلاش کنیم این پروژه در بودجه سال 89 در ردیف های مالی وزارت راه و ترابری گنجانده شود که طی چند هفته گذشته با تلاش های متراکمی که صورت گرفت وزارت راه و ترابری این پروژه را تصویب و اکنون در لایحه بودجه سال 89 به عنوان یک پروژه ملی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است.

فرماندار کاشمر افزود: نمایندگان شهرستانهای منطقه در مجلس بنا دارند با قاطعیت از پروژه احداث فرودگاه منطقه ای شهید مدرس (ره) در کمیسیون تلفیق دفاع کنند و امیدواریم با توجه به اینکه در صورت احداث این فرودگاه، صدها هزار نفر از مردم شهرستانهای کاشمر، بردسکن، خلیل آباد، تربت حیدریه، مه ولات، بجستان، گناباد و ... از مزایای آن بهره مند می شوند با نظر مساعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتبار قابل قبولی در بودجه سال آینده به این امر اختصاص یافته و عملیات اجرایی آن هر چه سریعتر آغاز شود.