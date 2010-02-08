به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه یکشنبه شب مجلس و دولت که در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده بود، به نظرات رئیس مجلس و رئیس جمهور در خصوص هدفمند کردن یارانه اشاره کرد.

وی اظهار داشت: در این جلسه آقایان مصباحی مقدم ، عبداللهی، فولادگر در خصوص هدفمند کردن یارانه ها، بودجه سال 89 و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی صحبت کردند.

فتحی پور افزود: لاریجانی رئیس مجلس نیز در خصوص پیش بینی مبلغ 40 هزار میلیاردی هدفمند کردن یارانه ها در بودجه صحبت کرد و اعلام کرد این قانون باید از سال آینده اجرایی شود، اما دولت اعتقاد داشت آن را از امسال اجرا کند و رئیس جمهور با ارائه توضیحاتی اصرار داشت مجلس دست دولت را باز بگذارد و برای سال آتی همان مبلغ را در نظر بگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی بحث و بررسی در مورد صندوق توسعه ملی را از مباحث دیگر این جلسه عنوان کرد.

بنابراین گزارش، رئیس جمهور، وزرای اقتصادی و بازرگانی و عزیزی معاون برنامه ریزی نیز از دیگر سخنرانان این جلسه بودند.

جلسه بعدی مجلس و دولت ماه آینده در محل مجلس شورای اسلامی خواهد بود.