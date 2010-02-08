مخالفت وزارت بهداشت با 4ترمی شدن دانشگاهها/ برنامه‌ جدیدبرای دانشگاهها

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نظر وزارت بهداشت در مورد چهار ترمه شدن دانشگاههای علوم پزشکی گفت: این موضوع نافذ نبوده و یک نظر شخصی بوده که امکان عملیاتی نداشته است.

وی اضافه کرد: از نظر شروع و پایان ترم تحصیلی می تواند شرایط بهتری از شرایط موجود وجود داشته باشد و ما معتقدیم اگر ترم اول زودتر شروع شود و امتحانات نسبت به زمان حاضر زودتر تمام شود، تعطیلات میان دو ترم هم مشخص خواهد شد و پس از آن ترم دوم هم زودتر شروع می شود. این موضوع از نظر آموزشی می تواند به استفاده بهتر از فراغت تحصیلی منجر شود.

محققی خاطرنشان کرد: این موضوع در حال برنامه ریزی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت است.

وی یادآور شد: نظام واحدی ترمی و تقویم دانشگاهی در وزارت بهداشت بر اساس همه مقتضیات علمی، سوابق، شرایط جغرافیایی مختلف و زمان بندی از نظر تعطیلات، تعطیلات فروردین ماه، شرایط تابستان و سایر شرایط اقلیمی کشورمان تنظیم شده است و در درون خود انعطاف های زیادی برای شرایط خاص و ویژه دارد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: در رشته های خاص و برخی از رشته ها مثل مقاطع دستیاری آموزش دائمی است و تحصیلات آنها متوالی است و در عین حال تعطیلات نیز در حدود آیین نامه ها در طول سال انجام می گیرد و در برخی دوره ها نیز مانند دوره های دکتری تخصصی به نوعی پیوستگی وجود دارد و یا حتی دوره های بالینی و کارورزی نیز پیوستگی داشته و انقطاع ندارد.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر تقویم آموزشی وزارت بهداشت در مجموع رشته ها با تقویم آموزشی وزارت علوم هماهنگ است اما اشکالاتی از نظر ترم بندی و شروع ترم تحصیلی وجود دارد که ما علاقمند به رفع آن هستیم.

محققی گفت: معتقدیم که ترم ها طوری تنظیم شود که دانشجویان برای شرکت در مراسم جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی که یک جشن ملی است و با فلسفه انقلاب اسلامی آشنا می شوند با فراغت بهتری شرکت کنند و از تعطیلات بهتر استفاده شود و ترم دوم تحصیلی طوری شکل گیرد که ثبات و استحکام بیشتری داشته باشد و برخورد با تعطیلات باعث تزلزل آن نشود.