بازار سکه و طلا بدون فروشنده شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار امروز تهران با دو هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به 282 هزار تومان رسید، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید نیز امروز 258 هزار تومان معامله شد.

هر قطعه سکه نیم بهار آزادی نیز امروز در بازار 130 هزار تومان و هر قطعه سکه ربع بهار نیز 66 هزار تومان معامله شد، این در حالی است که هفته گذشته قیمت میانگین قیمت هرقطعه سکه طرح جدید 266 هزار تومان، نیم سکه 134 هزار تومان و ربع سکه نیز 69 هزار تومان بود.

امروز قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار نیز 26 هزار و 90 الی 100 تومان در بازار معامله شد. قیمت هر اونس طلای جهانی نیز امروز یکهزار و 66 دلار بود که نسبت به روز گذشته تغییری نداشت.

فعالان بازار سکه و طلا معتقدند که نمی توان آینده ای برای این بازار پیش بینی کرد و قیمتها هر لحظه ممکن است دچار نوسان شود، البته وضعیت قیمتها بستگی به عواملی همچون بحران مالی، مسائل سیاسی و منطقه ای و غیره دارد.

این فعالان مطرح می کنند که هم اکنون قیمتهای خرید سکه و طلا بیش از قیمتهای واقعی آن است. گرچه هفته گذشته قیمت طلای جهانی کاهش یافت، اما وضعیت بازار داخلی به گونه ای دیگر است، در بازار سکه و طلای داخلی فروشنده ای وجود ندارد و زمینه فروش در بازار کاهش یافته است.

نوسانات بازار سکه

طی 8 ماهه گذشته بازار سکه و طلای داخلی دستخوش تغییرات و نوساناتی دائمی بود، اوج نوسانات در آبانماه سال جاری در پی افزایش قیمتهای جهانی طلا رخ داد و قیمتهای بی سابقه ای را برای سکه و طلا رقم زد.

افزایش قیمت سکه طی ماههای اخیر به نحوی بود که هر روز بازار شاهد رکوردزنی جدیدی در قیمتها بود و حتی سکه بهار آزادی طرح قدیم قیمت 285 هزار تومان را نیز در بازار تجربه کرد.

در سالهای اخیر همواره قیمت سکه طرح قدیم در بازار نسبت به قیمت سکه طرح قدیم افزایش چند هزار تومانی داشت، اما اخیرا در پی این تحولات قیمت سکه طرح جدید از قیمت سکه طرح قدیم تا حدود 6 هزار تومان نیز فراتر رفت.

دلیل افزایش قیمت سکه طرح جدید نسبت به سکه طرح قدیم و اختلاف قیمت آنها، کمیاب شدن سکه طرح قدیم، امتناع فروشندگان سکه از فروش سکه طرح قدیم در بازار و همچنین عدم ضرب سکه تمام بهار طرح قدیم توسط بانک مرکزی بود.

اوج این نوسانات و افزایش شدید قیمتها در پی بروز اثرات بحران مالی جهانی و کاهش شاخص سهام و قیمتها در بورسهای آمریکا بود که منجر به افزایش قیمت اونس طلای جهانی شد. البته در این مدت عوامل متعدد دیگری از جمله افزایش تقاضای جهانی برای خرید طلا، افزایش قیمت نفت و خرید 200 تن طلا توسط بانک مرکزی هندوستان از صندوق بین المللی پول نیز موجبات تشدید افزیش قیمت طلای جهانی و در پی آن طلای داخلی را به همراه داشت.

گرچه بانک مرکزی و فعالان بازار سکه و طلا مطرح می کنند که قیمت سکه داخلی متاثر از قیمت طلای جهانی است، اما این نوسانات نشان داد که در بازار سکه داخلی همواره این موضوع مصداق نداشته و در برخی موارد قیمتهای داخلی نوسانات خاص خود را تجربه کرده است.

نمونه بارز این امر زمانی بود که قیمتهای جهانی طلا پس از افزایشی محسوس که موجب افزایش قیمتهای داخلی نیز شده بود، به شدت کاهش یافت، اما قیمتها در بازار داخلی همچنان رو به افزایش بود تا جایی که بانک مرکزی مجبور به دخالت در بازار سکه و عرضه بخشی از 5 میلیون قطعه ضرب شده به بازار کرد.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این مقطع اعلام کرد که بازار سکه و طلا تحت کنترل بانک مرکزی است و در صورت مشاهده عدم تعادل در بازار آن را مدیریت خواهد کرد. با توجه به این امر بانک مرکزی اقدام به عرضه بخشی از سکه های ضرب شده مذکور کرد که سال گذشته برای پرداخت عیدی به کارمندان دولت صورت گرفته بود اما با عدم استقبال مواجه شد.

بانک مرکزی برای تعادل بخشی به بازار سکه اقدام به حراج روزانه سکه در بانک کارگشایی نمود اما حراج سکه را تا آنجا ادامه داد که قیمت سکه های داخلی از قیمتهای جهانی پائین تر رفت و بانک کارگشایی خواستار توقف حراج روزانه سکه شد. اما هم اکنون مجددا قیمتها در بازار سکه و طلا افزایش یافته است.

در عین حال برنامه هایی نیز برای بازار سکه توسط دستگاههای مختلف تدارک دیده شده است، به نحوی که اخیرا بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس توافقنامه ای مقرر کرده ند که تعیین قیمت سکه در آینده نزدیک در بورس کالا انجام شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار به دنبال آن است که قیمت سکه در بورس کالا تعیین شود، بر همین اساس نرخ سکه از سایت بورس ارائه می شود تا در نهایت قیمتها شفاف شود، بانک مرکزی نیز موافقت خود را با اجرای این برنامه اعلام کرده و قرار است که این برنامه تا پایان سال اجرایی شود.

البته بانک ملی به عنوان متولی بانک کارگشایی که مسئولیت حراج سکه را دارد، با این امر مخالفت کرده و بر آن پافشاری دارد. مدیرعامل این بانک مطرح می کند که انجام معاملات خرد سکه در صلاحیت بانک ملی و بانک کارگشایی است.

قیمت طلای داخلی نیز متاثر از قیمتهای سکه و طلای جهانی در این مدت دچار نوساناتی شد. نوسانات بازار سکه فقط مختص به افزایش قیمت نمی شود، بلکه در برخی مقاطع کاهش ناگهانی و چشمگیری نیز داشته است.