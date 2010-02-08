گفتگوی خواندنی مهر باحبیبی: آخرین مواضع حزب موتلفه در خصوص شخصیت ها و جریانهای سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبی متولد 1324 در ورامین و دارای مدرک فوق لیسانس جامعه شناسی است و حدود 16 سال سابقه فعالیت حزبی دارد و از آغاز کار حزبی اش نیز به عضویت موتلفه درآمده و اکنون ششمین سال دبیرکلی خود بر این حزب را آغاز کرده است.

وی مشاغلی از جمله "معاون سیاسی استانداری کرمان، استاندار فارس، استاندار خراسان، استاندار تهران، شهردار تهران، معاون وزارت ارتباطات، معاون وزارت راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، قائم مقام بنیاد مستضعفان و معاون وزارت بازرگانی" را هم درکارنامه کاری خود دارد.

حاصل گفتگوی مشروح مهر با دبیر کل حزب موتلفه اسلامی که صبح یکی از روزهای دهه مبارک فجر در دفتر کار وی برگزار شد در پی می آید:



* خبرگزاری مهر: آقای حبیبی ، شما از مبارزان قدیمی انقلاب اسلامی بوده اید ، ارزیابی تان از تحقق اهداف انقلاب اسلامی طی 30 سال گذشته چیست؟

- حبیبی : 2500 سال تخریب نظام های شاهنشاهی را با 30 سال کار نمی توان جبران کرد، اینکه بگوئیم به تمام اهداف انقلاب طی 30 سال رسیده ایم کاملا نادرست است اما جهت ما در رسیدن به آن اهداف در سال سی و یکم تغییری با گذشته نکرده است.

از همان ابتدا در جهت قانون اساسی وخواست مردم حرکت کردیم و به اندازه 30 سال پیشرفت داشته ایم یعنی با توجه به حوادثی از جمله جنگهای سیاسی، نظامی، فرهنگی واقتصادی که وجود داشت، ما در برابرهمه این توطئه ها ایستاده و درجهت تحقق اهداف انقلاب حرکت کرده ایم اما فرصت فراوانی لازم داریم تا یک زمانی ادعا کنیم که به همه اهداف انقلاب بطور کامل رسیده ایم.

* راه حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی را در شرایط پیچیده امروز ، تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی و با توجه به فتنه فراگیر دشمنان چه می دانید؟

سه رمز مهم برای پیروزی انقلاب اسلامی قائل هستم یکی کلمه توحید یعنی مجموعه باورهای اسلامی، دوم توحید کلمه یعنی وحدت بین مردم و سوم هم رهبری.

- سه رمز مهم برای پیروزی انقلاب اسلامی قائل هستم یکی کلمه توحید یعنی مجموعه باورهای اسلامی، دوم توحید کلمه یعنی وحدت بین مردم و سوم هم رهبری. هرکدام از اینها که نبودند پیروزی انقلاب اسلامی غیرممکن می شد، برای تداوم انقلاب هم معتقدم همین عوامل محدثه عوامل مبقیه نیز خواهند بود. یعنی عواملی که موجب حادث شدن انقلاب شدند می توانند باعث بقای آن هم باشند واگر توجه به این سه رمز داشته باشیم انقلاب تداوم خواهد یافت وشاهد پیشرفت آن خواهیم بود.

* بپردازیم به مسائل روز. عملکرد و نقش حزب موتلفه اسلامی ، به عنوان قدیمی ترین حزب ایران ، با بیش از 45 سال سابقه طی چند ماه گذشته و در حوادث پس از انتخابات اخیر چگونه بوده است؟

- همواره رنگ سیاسی احزاب پررنگ تر از سایر رنگها است، درحزب موتلفه با توجه به اینکه هر هفته یک موضع رسمی داریم و در ماه هم مصاحبه های متعددی از طرف دبیرکل وقائم مقام موتلفه انجام می شود اکنون موضع تازه ای نداریم.

اما در مجموع یک تلاش شبانه روزی داریم تا سطح توانایی عمومی حزب را روز به روزبالا ببریم. باید کمک کنیم که تحزب در کشور عمق وگستره بیشتری پیدا کند تا در دوره های گوناگون احزاب مختلفی هم به میدان بیایند و برنامه هایشان و حتی مدیرانشان را به مردم معرفی کنند تا مردم در انتخاباتها بجای رای دادن به شعارها به برنامه ها رای دهند. ضمن اینکه حزب موتلفه از چندسال گذشته تا کنون در همین راستا حرکت کرده که دستاوردهای خوبی هم در این زمینه داشته است.

* در خصوص عملکرد حزب موتلفه پس از انتخابات بیشتر توضیح دهید؟

- تحلیل ما پس از انتخابات این بود که با دو اهرم "امنیتی، انتظامی" و "سیاسی" قسمت قابل توجهی از حوادث پس از انتخابات قابل مهار شدن بود . امور امنیتی و انتظامی را مسئولان رسمی حکومت در اختیار دارند اما در مقوله کارهای سیاسی ما با اعتقاد به ضرورت تداوم وحدت ملی اقدامات وسیعی را انجام دادیم.

در جبهه پیروان خط امام و رهبری که یکی از 14 عضو آن هستیم، سعی ما بر این بود که نقش موتلفه به عنوان یک حزب قدیمی برای هماهنگ بودن با بقیه تشکل های اصولگرای وابسته به جبهه ، در راستای تحکیم وحدت ملی را با وجه شایسته ای ایفاء کنیم. منتهی علاوه بر این اقدام ملاقاتهایی را با هماهنگی جبهه پیروان و یا مستقل از جبهه یعنی مستقیما بوسیله حزب موتلفه با آن دسته از شخصیتهایی که اثرگذار هستند در امور مختلف انجام دادیم.

با همین استدلال در این مدت 7 ماه پس از انتخابات ، ملاقاتهایی را با آیت الله هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی ، میر حسین موسوی، محسن رضایی ، احمدی نژاد، آیت الله یزدی ،آیت الله امامی کاشانی ، آیت الله مهدوی کنی و برخی از افراد جامعه روحانیت مبارز و همچنین با هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، مراجع عظام تقلید مانند آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله جعفر سبحانی ، آیت الله علوی گرگانی و برخی دیگر از علمای اثر گذار استانهای مختلف کشور صورت دادیم.

در تمامی این ملاقاتها موضوع چگونگی دفاع از ولایت فقیه و تحکیم وحدت ملی مد نظر مسئولان حزب موتلفه اسلامی بود که معتقدیم این ملاقاتها فضای سیاسی بعد از انتخابات تاثیرات مثبت داشت.

* موتلفه تاکنون بر روی فرد یا افرادی برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم سرمایه گذاری کرده است؟

- تاکنون درحزب موتلفه درخصوص انتخاب کاندیدا برای ریاست جمهوری دوره یازدهم بحثی صورت نگرفته است.

* دیدارهای قبلی شما با جبهه مشارکت به کجا انجامید؟

- چند سال قبل و در دوره دبیر کلی آقای عسگراولادی بنا بر تصمیم شورای مرکزی مکاتباتی را با حزب مشارکت آغاز کردیم به گونه ای که 7 نامه از سوی ما نوشته شد و 3 نامه هم از طرف حزب مشارکت پاسخ داده شد و لذا ادامه این مکاتبات با تصمیم حزب مشارکت قطع گردید.

در سال 84 هم بنا بر تقاضای حزب مشارکت ملاقاتی بین برخی از سران حزب موتلفه صورت گرفت و موضوع ملاقات، مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران بود. البته ما در برخی از مناظرات هم که بین ما و سران احزاب دوم خردادی در صدا و سیما و یا مکانهای دیگری شکل می گرفت، شرکت می کردیم.

تحلیل ما در حال حاضر این است که به خصوص حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب با ورود مکرر به خطوط قرمز جمهوری اسلامی و حرمت شکنی های متعدد از مشی ای که خود آنان در هنگام تاسیس اعلام کرده بودند هم عدول کرده اند و ما در حال حاضر ارتباط با این دو تشکیلات را بی فایده می دانیم ، مگر اینکه در روش ها و رفتارهای آنان تغییری به نفع مجموعه نظام احساس کنیم. اما هیچ گونه منعی برای ارتباط با تشکل های دوم خردادی که اصل نظام و ولایت فقیه را قبول دارند، وجود ندارد.

* آقای حبیبی ، علی رغم وجود احزاب ریشه داری چون موتلفه ، تحزب در ایران هنوز نو پا است و احزاب جایگاه واقعی خود را نیافته اند. اقدامات دولت قبلی از احزاب با شعار جامعه مدنی، زمینه ساز افزایش تعداد احزاب شد هر چند به توسعه کیفی آنها کمک چندانی نکرد . اما به نظر می رسد این کمک ها اساسا در دوره دولت های نهم و دهم قطع شده است. از جمله نظر شما در خصوص پرداخت یارانه به احزاب چیست؟

- معتقدم که وزارت کشور و دولت ابتدا باید یک تعریف مشخصی از حزب داشته باشند و به صراحت معلوم کرده باشند که کدام تشکل را به عنوان حزب به رسمیت می شناسند. اگر احزابی با این تعریف وجود داشته باشد یا بوجود آید من معتقد به پرداخت یارانه به آن احزاب از بیت المال هستم.

* وزارت کشور به تازگی اعلام کرده است که برنامه ای برای تدوین قانون جدید احزاب در دست دارد ، آیا برای تغییر این قانون از حزب شما نظرخواهی شده است یا خیر؟

- از حزب ما نظرخواهی شده و ما هم در تدارک تهیه نظرات حزب موتلفه برای تغییر قانون احزاب هستیم. اکنون بیش از 230 حزب در کشور وجود دارد که برخی از آنان اعضای یک خانواده هستند لذا اصل این احزاب باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

ما در قانون انتخابات هم برای نامزد شدن یک زمینه بیش از حد بازی را فراهم می بینیم که این زمینه مشکلات بسیاری را در انتخابات فراهم کرده است. مطابق با قانون برخی از کشورها کسی که نامزد می شود ابتدا باید مبلغی را به حساب دولت واریز کند به گونه ای که اگر از درصد معینی رای کمتری را بدست آورد آن پول به نفع دولت مصادره می شود. این قانون به این منظور تدوین شده است تا هر کس هر وقت که اراده می کند جو انتخاباتی را شلوغ نکند لذا این موضوع صرف نظر از سلیقه سیاسی باید جزء مواردی باشد که مورد تامل بیشتری قرار بگیرد.

* آقای حبیبی ، بعد از انتخابات به علت غفلت برخی خواص و خطاهای دیگر حوادثی در سطح جامعه بوجود آمد که به هر حال همچنان آثار آن باقی است . به نظر شما راهکارهای عملی برای برون رفت از شرایط حاضر چیست؟

- من معتقدم که مردم یکی از عوامل مهم بقای نظام محسوب می شوند به همین دلیل معتقدم با وجود خدمات ارزشمندی که دولت نهم و دهم و تا حدود قابل توجهی دولت های گذشته به مردم ارائه کرده اند، هر دولتی از جمله دولت فعلی باید برای روز افزون شدن این خدمات به مردم و بالا بردن سطح رفاهیات مردم و شکوفا کردن یک اقتصاد غیر دولتی که علاوه بر نیاز مردم به کاهش نرخ بیکاری و افزایش صادرات هم می انجامد تلاشی چند برابر گذشته داشته باشد.

همه باید بدانیم که به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) مردم ولی نعمت ما هستند و تامین رضایت مشروع مردم یک عامل مهم حفظ وحدت، امنیت و تداوم انقلاب است.

محور قرار دادن موضوع ولایت فقیه و فصل الخطاب دانستن واقعی رهبری انقلاب می تواند عمده مشکلات فعلی را حل کند. البته بنده شخصا مشکل لاینحلی پیش پای نظام و مردم نمی بینم و معتقدم که اگر همین مقوله اقتصاد کشور و رفاه عمومی مردم و تعمیق باور به ولایت فقیه و فصل الخطاب تلقی کردن مواضع رهبری به وسیله خواص و عوام مردم ملحوظ باشد هیچ کدام از این مشکلات فعلی لاینحل نمی ماند.

* در راستای حل مسائل جاری راهکارهایی هم از سوی چهره های دینی و سیاسی مطرح شد . از جمله این چهره ها آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری بود . از نظر شما ایفای نقش چهره های سیاسی در حال حاضر برای حل مسائل کافی است ؟

- حضرت امام خمینی (ره) پس از ترور آیت الله هاشمی رفسنجانی راجع به ترادف زنده بودن هاشمی و زنده بودن انقلاب مطالبی را بیان کردند و چندین سال قبل هم مقام معظم رهبری آقای هاشمی را یکی از ارکان انقلاب دانستند و بنده معتقدم که شرط محقق باقی ماندن این دو تعریف از هاشمی این است که ایشان ازهمه سرمایه هایی که در وجودشان هست پشت سر مقام معظم رهبری و در چارچوب سیاست های کلان رهبری بیشتر از گذشته استفاده کنند.

اگر با این شرایطی که عنوان کردم آیت الله هاشمی به انجام وظایف انقلابی خود بپردازد یکی از شخصیت هایی خواهد بود که در حل برخی از مشکلات نقش موثری ایفا خواهد کرد.

بنده معتقدم که هم کسانی که به دنبال حذف هاشمی رفسنجانی و هم به دنبال حذف احمدی نژاد هستند هر دو مرتکب اشتباه شده اند البته هم احمدی نژاد و هم هاشمی رفسنجانی برای باقیماندن به عنوان شخصیت های اثر گذار برای حل مشکلات کشور خود مسئول هستند.

بنده معتقدم که هم کسانی که به دنبال حذف هاشمی رفسنجانی و هم به دنبال حذف احمدی نژاد هستند هر دو مرتکب اشتباه شده اند. البته هم احمدی نژاد و هم هاشمی رفسنجانی برای باقیماندن به عنوان شخصیت های اثر گذار برای حل مشکلات کشور خود مسئول هستند و با احساس وظیفه دائمی در این مسئولیت می توانند برنامه ریزی هایی مبتنی بر حذف یا تضعیف خود را خنثی کنند.

* به نظر شما دلیل سکوت برخی خواص چیست؟

- من معتقدم که سکوت و سخن هر شخصیت متعلق به انقلاب اگر به جای مسائل شخصی و گروهی خود آن شخصیت در چارچوب مصلحت نظام اسلامی، ولایت فقیه و تقویت رهبری صورت بگیرد هم آن سکوت و هم آن سخن قابل تقدیر است بنابراین نمی توان یک قضاوت کلی راجع به سکوت و یا سخنی ابراز کرد. البته هر قدر که بین خواص کشور تنش و اصطکاک و بگو مگوهای تنش زا کاهش یابد تا جائیکه به نقطه صفر برسند در مجموع این به نفع انقلاب است.

* به تازگی مسائلی از سوی آقای یزدی مطرح شده که با واکنش آقای هاشمی مواجه شده است . نظر شما در این باره چیست ؟

- بهتر است خواص مطالب خود را در ارتباطات خصوصی با هم حل کنند، کشیده شدن برخی از مسائل به سطح جامعه به نفع انقلاب نیست اما هر گاه یک شخصیتی از خواص مطلبی را به جای مطرح کردن در جلسات خصوصی به صورت رسانه ای وارد ذهن جامعه کند و این مطلب قابل اعتراض باشد دیگران هم نمی توانند سکوت کنند.

* نظرتان درباره اتهاماتی که علیه فرزندان و نزدیکان چهره های سیاسی مطرح می شود چیست ؟

- شخصیت هیچ فردی باعث نمی شود در صورتی که خلافی مرتکب شود مصونیتی برای این شخص در مقابل قوه قضائیه و نظام ایجاد شود و اصولا لحاظ کردن شخصیت افراد خاطی در بررسی های حقوقی و قضایی کار نادرستی است.

در خطبه های 29 خرداد سال جاری مقام معظم رهبری راجع به مسائل مالی، شخص هاشمی رفسنجانی را مبرا از همه شایعات و تهمت ها تلقی کردند . راجع به خانواده و فرزندانشان بهترین مرجع رسیدگی کننده را چه آقازاده باشد چه نباشد قوه قضائیه دانستند لذا وقتی در یک محکمه حکم قطعی صادر شود، می تواند مستندی برای اظهارنظر کنندگان باشد اما تا صادر نشدن حکم قطعی اعم از آقازاده ها و غیر آنان هیچ شایعه ای به عنوان حکم نباید تلقی شود.

ما حتی فرض را بر این می گذاریم که حکم نهایی برای فرزندان هاشمی صادر شود که هنوز چنین اتفاقی نیفتاده، اما این موضوع چه ربطی به آقای هاشمی رفسنجانی دارد؟

اعلام آمادگی چند ماه قبل فرزندان هاشمی به قوه قضائیه یک اقدام مفید و لازم باید تلقی شود و البته حرف آخر را در این موارد باید قوه قضائیه اعلام کند.

دیدید که عنوان کردن مطالبی غیر مستند از سوی آقای رئیس جمهور در برنامه های مناظره تلویزیونی راجع به برخی از اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری به دلیل اینکه مستند به هیچ سندی نبود موجب اظهار نارضایتی مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه شد.

البته مطالب من مبتنی بر تطهیر هیچ کدام از آقازاده ها نیست. اما اثبات جرم آنان هم تاکنون صورت نگرفته و عقیده اسلامی حکم می کند که اظهار نظر در مورد سواستفاده های مالی و اخلاقی هر شهروندی مبتنی بر حکم قضایی باشد و بنده هم خواستار رسیدگی به این قضایا از سوی قوه قضائیه هستم و قضاوت نهایی بنده و امثال بنده هم منوط به قضاوت نهایی محاکم قضایی است.

* آقای کروبی اخیرا اعلام کرده که احمدی نژاد را رئیس جمهور قانونی نظام می داند، نظر شما درباره این سخن چیست؟

- ما از این قبیل اظهارات استقبال می کنیم و معتقدیم آقای کروبی پس از چندین ماه که به نظر ما مواضع نادرستی را اتخاذ کرده بود بهتر است که به دنبال این قدم اول که یک قدم اولیه و بسیار کوتاه محسوب می شود قدم های بزرگ متعدد دیگری بردارد و حداقل به آقای کروبی اوایل انقلاب تبدیل شود.

اتهامی که آقای کروبی به جمهوری اسلامی ایران در خصوص اتفاقات موجود در زندانها و اتهام تقلب در انتخابات وارد کردند انبوهی از سیئات را برای ایشان فراهم کرده و ما از این قدم کوتاه اولیه به شرط اینکه قدم های دیگری نیز برای تقویت نظام و رهبری برداشته شود استقبال می کنیم.

* مثلا قدم دیگر کروبی چه باید باشد؟

- حالا که برای کروبی اثبات شده که تقلب در انتخابات یک توهم است بهتر است به صراحت اعلام کند که اشتباه کرده است.

* در پی اتفاقات بازداشتگاه کهریزک اتهاماتی متوجه دادستان وقت تهران که در حال حاضر نیز با احکامی از سوی قوه قضاییه و دولت سمت هایی را بر عهده دارد ، شد. این وضعیت را چگونه ارزیابی می کنید؟

- ما وقتی که می گوئیم راجع به فرزندان هاشمی نباید به شایعات بسنده کرد بلکه باید موضوع به یک محکمه عدل ارجاع شود و نهایتا تسلیم حکم این محکمه شویم بدیهی است که در خصوص آقای مرتضوی و نظیر وی نیز معتقد به ضرورت رسیدگی به حرف ها و سخنان شایع شده هستیم، بنابراین تا قبل از پایان یک رسیدگی عادلانه راجع به آقای مرتضوی و غیر آن معتقد به اظهار نظر افراد غیر قاضی که به پرونده رسیدگی کرده باشند، نیستیم و مرتضوی هم در دوران مسئولیت خود مانند بقیه افراد عملکردی داشته است که اگر معترضی وجود دارد حق اعتراض خواهد داشت و مرتضوی هم حق دفاع از خود را دارد.

* آیا عملکرد سران قوا را در حال حاضر رضایت بخش می دانید؟

-من جمع جبری عملکرد سران قوا را مثبت می دانم یعنی آنان هم مثل هر انسانی دیگری نقاط مثبت داشته و در مواردی هم نقاط منفی در عملکردشان قابل پیش بینی است البته آیت الله آملی لاریجانی تازه به کار مشغول شده و باید فرصت بیشتری داشته باشد.

اما این موضوع که برخی از طرفداران سران قوا یک حالت معصومیت برای شخصیت مورد نظرشان قائل باشند بزرگترین اشتباه است، البته راجع به تک تک عملکرهای سران قوا هم می شود پس از بررسی اظهار نظر کرد.

* برخی چهره ها و احزاب اصولگرا که در انتخابات دوره دهم از حامیان دکتر محمود احمدی نژاد بوده اند ، در حال حاضر انتقادات شدیدی نسبت به برخی اطرافیان وی دارند . نظر شما دراین باره چیست ؟

برای حمایت همه جانبه رئیس جمهور از آقای مشایی هیچ توجیهی قائل نیستیم. معنای سخنان منتشر شده از قول او نفی عصمت پیامبران است.



- برای حمایت همه جانبه رئیس جمهور از آقای مشایی هیچ توجیهی قائل نیستیم. راجع به مشایی و هر کس دیگری معتقدم که هر مطلبی که ازقول مشایی و افراد دیگر نقل می شود را باید بررسی کرد و دید که آیا آن مطالب را گفته یا خیر. اگر مشایی راجع به ضعف مدیریت پیامبران اولوالعزم مانند حضرت نوح آنگونه که رسانه ها آورده اند اظهار نظر کرده باشد معنای این سخن وی انکار عصمت پیامبران است در حالیکه پیامبران الهی همگی معصوم هستند.

* اگر رسانه ای حتی سخنان آقای مشائی را بدون ویرایش منتشر کرد ، آیا ایشان می تواند از آن رسانه شکایت کند؟

- اگر رسانه ای حرف صحیحی را منتشر کرده باشد در جمهوری اسلامی ایران هیچ کس حق برخورد با آن رسانه را ندارد و مشایی نیز از دوستان ما نیست ولی به او توصیه می کنیم که نکاتی را رعایت کند.

* موضوع نظارت بر عملکرد قوای سه گانه را در کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

- ابتدا باید بگویم که من هرنوع انتقادی به قوای سه گانه را بعنوان تضعیف این قوا تلقی نمی کنم بلکه باب انتقاد در همه زمینه ها نسبت به عملکرد آنان باز است، نظارت بایستی بطور کامل در جمهوری اسلامی ایران انجام شود ونه دولت ونه قوه قضائیه ونه نمایندگان مجلس ونه هیچ کس دیگری حق تخطی از قانون را ندارند حتی قانونی که به آن ایراداتی وارد شده است، یعنی عمل به قانون ناقص بهتر از بی قانونی در جامعه است.

باید دستگاه های مختلف نظارتی مانند سازمان دیوان محاسبات وسازمان بازرسی کل کشور از تخطی قوا از قانون جلوگیری بعمل آورند زیرا مصلحت قوا و مردم در اجرای کامل قانون است، اگر ایراداتی هم به قانون وارد بود باید از طریق قانونی این ایرادات رفع شود نه با تخطی از آن وبا توجه به اینکه در قانون اساسی به اندازه کافی دستگاههای نظارتی مختلفی در نظر گرفته شده است، پس باید برای برقراری فضای قانونگرایی در کشور این دستگاههای نظارتی بیش از پیش فعال باشند.

* شما به قانون اساسی اشاره نمودید. نظرتان در مورد مطالبه برخی افراد مبنی بر بازنگری در قانون اساسی چیست؟

- هیچ کس تا به حال نگفته که قانون اساسی وحی منزل است، در زمان امام یک مرتبه بازنگری در قانون اساسی انجام شده است، که در آن زمان تغییراتی نیز در آن داده شد. باتوجه به اینکه اسلامی بودن نظام وولایت فقیه درهیچ دوره ای قابل تجدید نظرنیست اما می توان در سایر موارد قانون اساسی به تناسب اجرای آن که ممکن است مورد ایراداتی واقع شود، یعنی هر وقت مسئولان نظام یا مردم مطالبه ای برای برخی تغییرات در مواد قانون اساسی غیر از اسلامی بودن و ولایت فقیه داشتند بازنگری در قانون اساسی قابل بررسی وتجدید نظر است البته بشرطی که به اصل جمهوریت واسلامیت نظام لطمه ای وارد نشود.

* برنامه پنجم توسعه را چگونه دیدید؟

اما معتقدم برنامه پنجم توسعه، کاملا قابل رسیدگی است، یعنی نباید در برنامه کلی گویی شود زیرا ما با اعداد و شاخصه ها سروکار داریم نه کلی گویی.



- درحزب موتلفه بررسی کارشناسانه ای راجع به این موضوع نداشته ایم اما گفتگوهای گوناگونی هم در این رابطه شنیده ایم برخی ها از عدم تحقق قسمت مهمی از برنامه چهارم توسعه کشور دم می زنند و برخی ها هم می گویند درصد کمی از آن تحقق پیدا کرده است. اما معتقدم برنامه پنجم توسعه، کاملا قابل رسیدگی است، یعنی نباید در برنامه کلی گویی شود زیرا ما با اعداد و شاخصه ها سروکار داریم نه کلی گویی، این یک موضوع فلسفی نیست بلکه باید دارای کمیتهای قابل اندازه گیری باشد. البته ناگفته نماند که مرکز مطالعات ما هم بصورت اجمالی در حال بررسی برنامه پنجم است اما هنوزبه نظرکارشناسی نرسیده ایم.

* آقای حبیبی ، مخاصمه آمریکا با ایران همواره در راس چالش های بین المللی ایران بوده است . درحال حاضر این وضعیت را چگونه می بینید و با توجه به مناسبات نظام بین الملل عملکرد آمریکا را هم اکنون در قبال ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

تنها یک تغییر در آمریکا اتفاق افتاده و آن هم متفاوت بودن رنگ پوست رئیس جمهور فعلی آمریکا با رئیس جمهور قبلی آن است .

- امیدوار بودم با پیروزی دموکرات ها و اوباما یک تغییر بنیادی بخصوص درباره ایران اتفاق بیفتد اما تنها یک تغییر در آمریکا اتفاق افتاده و آن هم متفاوت بودن رنگ پوست رئیس جمهور فعلی آمریکا با رئیس جمهور قبلی آن است و بنده تغییر بنیادیی ملاحظه نکرده ام. آمریکائیها پس از پیروزی انقلاب کاری که علیه ما نکرده اند نه اینکه نخواسته اند بلکه باید گفت نتوانسته اند و در این خصوص دموکرات ها و جمهوریخواهان با یکدیگر تفاوتی ندارند.

بنده معتقدم که هیچ قدم مهم و مثبتی برای بهبود رابطه آمریکا و ایران از سوی آمریکایی ها برداشته نشده و حتی سیاست های سوئی در این مدت 31 سال علیه ایران از سوی دولت های مختلف آمریکا اتخاذ شده است بنابراین چون قدم مثبتی از سوی آنان برداشته نشده ارتباط با آنان را بی فایده می دانم.

آمریکائیها می توانند این همه بر طبل تحریم علیه ایران نکوبند و تا زمانی که سپرده های مالی ما را آزاد نکنند و قبول نکنند که در این 30 سال مرتکب اشتباهاتی علیه ایران شده اند ایجاد ارتباط با آنان هیچ فایده ای نخواهد داشت.

*ارزیابی شما از عملکرد عربستان سعودی در قبال تهران چیست؟

- عربستان خطاهای فاحشی را در چند سال اخیر نسبت به کل جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده که معتقدم بقیه کشورهای اسلامی هم مسئول این رفتارهای عربستان هستند بطوریکه نباید در مقابل ارتکاب خطاهای عربستان بی تفاوت باشند. دولت عربستان باید بداند که نهایتا دود این خطاها به چشم خودشان هم خواهد رفت.

دولت عربستان در مسائل داخلی یمن علاوه بر دخالت داخلی دخالت نظامی کرده گرچه دولت یمن با باز گذاشتن مرز خود نسبت به ورود عربستان سند حقارت خود را امضاء کرده است، اما دولتمردان عربستان باید بدانند که تحمل دولت و ملت ایران هم یک حد معینی دارد و در صورتی که به این تخطی ها و جنایاتش ادامه دهد باید منتظر پاسخ جهان اسلام و مردم و دولت ایران هم که بخشی از جهان اسلام هستند، باشد.

* روابط "تهران-بغداد" را در حال حاضر چگونه ارزیابی می کنید؟

- ما با دولت فعلی و ملت عراق مشترکات تاریخی فراوانی داریم و معتقدم حوادث اخیر بین "تهران-بغداد" اثر تعیین کننده ای را درارتباط کشورمان با دولت و ملت عراق نخواهد گذاشت.

البته این اعتماد ما به دولت وملت عراق بایستی با پاسخ متقابل دولت عراق آنهم بصورت دائمی مواجه شود، ضمنا در بسیاری از موارد هم تا به حال حسن رابطه و حسن نیت متقابل بین دو کشور وجود داشته و تا زمانیکه رابطه دولت و مجلس عراق با همین ماهیت موجود ادامه پیدا کند نگران آینده ارتباط ایران و عراق نیستیم .

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گفتگو از : محمد ابراهیم پاکزاد