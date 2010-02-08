33 درصد زایمانها در گلستان به صورت سزارین است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد نصرتی صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت گرامیداشت دهه فجر افزود: این میزان در 10 ماه اول سال گذشته 34 درصد بود که در حال حاضر به 33 درصد کاهش یافت.

وی اظهار داشت: در سال جاری 15 هزار و 779 عمل جراحی در مراکز درمان تامین اجتماعی استان صورت گرفت که نسبت به 15 هزار و 765 عمل جراحی سال قبل بیشتر شد.

وی درصد اشغال تحت در مراکز درمانی تامین اجتماعی را 79 درصد بیان کرد و گفت: این میزان سال گذشته 76 درصد بوده است.

به گفته نکونام، در سال جاری 20 هزار و 229 مفر در مراکز درمانی تمین اجتماعی استان بستری شدند و متوسط اقامت بیمار در این مراکز 2.7 روز بوده است.

وی عنوان کرد: میانگین اقلام دارویی در مراکز درمانی تحت پوشش تامین اجتماعی استان 2.9 قلم دارو بوده است که تفاوتی با سال قبل نداشته است.

وی تعداد کل مراجعه برای درمان مستقیم و غیر مستقیم به مراکز درمانی این مدیرت را در سال جاری پنج میلیون و 300 هزار نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد 100 هزار نفر نسبت به سال قبل رشد داشته است.

وی اظهار داشت: توسعه بیمارستان جرجانی گرگان با هشت هزار مترمربع بنا که مرکز تصویر برداری قدرتمندی در سطح استان ایجاد و تمامی بخشهای بستری و سرپایی را در این مرکز از یکدیگر جدا خواهد کرد تا مراجعان به این مرکز، خدمات شایسته تری دریافت کنند با بودجه ای حدود 12 میلیارد تومان از ساخت و تجهیز و راه اندازی از جمله طرحهای دردست اقدام است.

نصرتی بیان داشت: افزایش دو هزار متر مربع به فضای طرح توسعه بابودجه ای حدود دو میلیارد تومان، پارت C&D بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) گنبد کاووس که با افزایش این دو بخش 100 تخت به مجموع تختهای استان افزوده خواهد شد، از دیگر طرحهاست.

مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان بیان داشت: ساخت دی کلینیک با 32 تخت درشهرستان علی آباد کتول، ساخت و بازسازی و استانداردسازی پلی کلینیک امام خمینی (ره) گرگان، ساخت درمانگاه شهرستان آزادشهر و ساخت درمانگاه شهرستان گنبد کاووس از دیگر اقدامات است.