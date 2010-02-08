تشکیل پرونده حقوقی برای 186 موسسه غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج در حال حاضر لیست 186 موسسه غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور را برای بررسی امور حقوقی و ارجاع به مراجع قضایی به دفتر حقوقی وزارت علوم ارسال کرده است.

وی اظهار داشت: ما اسامی موسسات مجاز را برای معرفی و اسامی موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو را برای برخورد قضایی به دادستانی کل کشور ارائه می دهیم و نحوه برخورد با این موسسات بر عهده این دستگاه است.

مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج افزود: خانواده ها و متقاضیان ادامه تحصیل به خارج از کشور برای گرفتن راهنمایی و مشاوره از موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور باید موسسات مجاز را با مراجعه به سایت وزارت علوم شناسایی کنند.

دکتر محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزارت علوم نیز در گفتگو با مهر از ارائه فهرست اسامی موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج به قوه قضاییه و وزارت امور خارجه خبر داد و گفت: وزارت علوم مسئولیتی در قبال برخورد با موسسات اعزام دانشجو به خارج ندارد و قوه قضاییه باید با متقلبان در این زمینه برخورد کند.



وی درباره برخورد با موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج که قصد فریب شهروندان متقاضی ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند خواستار اقدام قوه قضاییه شد و گفت: "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمی تواند برای موسسات غیر مجاز پلیس را خبر کند و بگوید آنها را دستگیر کنید. بلکه از نظر روال باید قوه قضاییه کمک کند اما مردم هم باید هوشیار باشند."

معاون دانشجویی وزیر علوم معرفی موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج را وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برشمرد و گفت: "تقلب در جامعه وجود دارد و بیشتر از آنچه مجاز است موسسه غیرمجاز تاسیس می شود. حتی تابلوهایشان را بر فراز موسسه غیرمجازشان نصب می کنند. این دیگر با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست بلکه برخورد با آنها به قوه قضاییه مربوط می شود."

ملاباشی افزود: "وقتی دانشجویان، دیپلمه ها و حتی افرادی با سطح تحصیلات سیکل برای یافتن یک خبر یا عکس، ظرف چند دقیقه تمام فضای مجازی و سایت ها را جستجو می کنند چگونه است که وقتی می خواهند به خارج از کشور بروند توانایی متوجه شدن اینکه موسسه ای غیرمجار قصد فریبشان را دارد را از دست می دهند."

وی در بیان انتظارش از مردم به مهر گفت: "مردم خودشان باید غیر مجازها را زمین گیر کنند. برخی اوقات واقعا تعجب می کنم که برخی می گویند ما نمی دانستیم."

معاون دانشجویی وزیر علوم افزود: "لیست موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج اعلام شده و هر تغییری در این لیست اعلام می شود."