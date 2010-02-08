خط فقر 900 هزار تومان است

علی اکبر عیوضی در گفتگو با مهر از برگزاری جلسات و نشستهای متعدد بین نمایندگان کارگران در استانهای مختلف برای تعیین بهترین دستمزد کارشناسی شده و پیشنهاد آن از طریق شورای عالی کار خبر داد و گفت: با تمام این تفاسیر اگر یک خانوار کارگری 4 نفره در سال آینده کمتر از 500 هزار تومان دریافتی داشته باشد، معیشت آنان تامین نمی شود چون این رقم حدود 50 درصد کمتر از خط فقر 900 هزار تومانی است.

عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: در کمیته تعیین حداقل دستمزد 89 کارگران سبد معیشتی خانوار به نحوی تعریف و کارشناسی شده است که در آن پنهان کاری و کم کردن اقلام غیرممکن است.

نرخ تورم بانک مرکزی قابل استناد نیست

عیوضی در پاسخ به این سئوال که به دلیل استناد شورای عالی کار به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و کاهش این نرخ به 12.2 در پایان دی ماه سالجاری (اعلام بانک مرکزی)، ممکن است دستمزد کارگران کاهش یابد، گفت: متاسفانه نرخ تورم بانک مرکزی با واقعیت مطابقت ندارد و نمی توان به آن استناد کرد.

وی با طرح این سئوال که چگونه ممکن است گوشت قرمزی که در سال گذشته کیلویی 80 هزار ریال و در سالجاری به 190 هزار ریال رسیده است، باعث کاهش نرخ تورم شده باشد؟ بیان داشت: همه می دانیم که بانک مرکزی در سال گذشته و در کمتر از یک هفته نرخ تورم را کاهش داد.

پیشنهاد کارگران کارشناسی شده است

این مقام مسئول کارگری خاطر نشان کرد: در جلسه ای که با کمیته های استانی تعیین دستمزد کارگران برگزار کردیم مشخص شد که آنها در محاسبات خود از کمیته استان تهران ارقام به مراتب بالاتری را به دست آورده اند. البته سعی شده است با کارشناسی قیمتها، اعلام نظر نهایی به نحوی باشد که امکان محاسبه ارقام کمتر وجود نداشته باشد.

عیوضی بیان داشت: ذکر یک نکته لازم است و آن هم اینکه در محاسبه قیمت سبد کالاهای خانوار، برخی اقلام نسبت به سال گذشته کاهش و برخی نیز افزایش قیمت چشمگیری داشته است به نحوی که ارزیابی و محاسبات ما افزایش 7 درصدی، 13 درصدی و ارقام دیگری را مشخص کرده است.

توجه به حداقل معیشت

رئیس کمیته تعیین مزد استان تهران تاکید کرد: در بررسی دستمزد 89 کارگران به این موضوع توجه شده است که با توجه به رعایت الگوی مصرف، یک خانوار 4 نفره کارگری در طول یکماه به چه میزان از حداقلها برای زندگی نیاز دارد تا از این طریق بتوان گفت معیشت وی تامین شده است.

19 بهمن نظرات جمع بندی می شود

وی اظهار داشت: الگوی مصرف یک خانوار کارگری در حد گذران زندگی و به دور از اسراف کارشناسی شده است. به صورت کلی تا 19 بهمن ماه سالجاری تمامی کمیته های تعیین مزد استانها باید نظرات خود را برای جمع بندی نهایی اعلام کنند.

عیوضی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم یکی از پارامترهای تعیین مزد کارگران در سال جدید است باید افزایش دستمزدها اتفاق بیفتد چون در غیر این صورت معیشت خانوار در خطر خواهد افتاد. سبد هزینه های خانوار و بررسی‌های انجام شده نیز نشان از افزایش دستمزدها دارد.