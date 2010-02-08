پرسپولیس در اندیشه انتقام 9 گل خورده در بوشهر/ شهرآورد آذری در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس کمتر از یک هفته پس از پیروزی در شهرآورد تهران در بوشهر میهمان ایرانجوان این شهر است. سرخپوشان که یکی از اصلی ترین اهداف‌شان در فصل جاری دستیابی به سهمیه لیگ قهرمانان آسیاست می تونند با قهرمانی در جام حذفی آسان‌تر و راحت‌تر از 34 هفته رقابت سنگین و فشرده به قهرمانی دست یابند. آنها برای قهرمانی در جام حذفی فقط باید در 5 یا 6 بازی پیروز شوند که اولین آنها مسابقه بعدازظهر سه شنبه در بوشهر مقابل ایرانجوان است.

خاطرات تلخ بوشهر

پرسپولیسی‌ها از بوشهر خاطرات خوبی ندارند. شاهین و ایرانجوان گرچه اسم و رسم آنچنانی در فوتبال ایران ندارند اما همیشه در خانه مقابل پرسپولیس تیمی مستحکم و قدرتمند بوده اند. شکست 4 بریک پرسپولیس مقابل شاهین که کمتر از 24 روز پیش در بوشهر رقم خورد، موید این موضوع است که بوشهر، شهری ناامن برای سرخپوشان است. البته پرسپولیس مقابل حریف عصر سه شنبه خود نیز یکبار شکستی تلخ را تجربه کرده است. سال 73 تیم فوتبال پرسپولیس در بهترین شرایط به مصاف ایرانجوان بوشهر رفت و در حالیکه از وجود ستاره‌های خود بهره می برد، با نتیجه 5 بر صفر تن به شکست داد. باید دید روز سه شنبه پرسپولیس قائده حاکم بر جام حذفی را برهم می زند یا اینکه اسیر شگفتی‌های این جام می شود.

شهرآورد آذری

فردا(سه شنبه) یک بازی جذاب در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار می شود که طی آن دو تیم تبریزی گسترش فولاد و تراکتورسازی مقابل هم صف آرایی خواهند کرد. تراکتور که این روزها با هواداران پرشورش در فوتبال ایران چهره شده است، در مصاف با همشهری نوخاسته خود به دنبال یک پیروزی بی دردسر است تا موفقیت‌های لیگ برتر را با درخشش در جام حذفی تکمیل کند.

بازی خاطره انگیز بگوویچ

دیدار آلومینیوم هرمزگان - فولادخوزستان در نوع خود یک بازی عادی در چارچوب مسابقات جام حذفی است که طی آن تیمی از لیگ دسته اول مقابل حریفی از لیگ برتر صف آرایی خواهد کرد اما حضور وینگو بگوویچ روی نیمکت میزبان بندرعباسی جذابیتی خاص به این بازی می بخشد. این مربی که با حضور روی نیمکت فولادخوزستان به فوتبال ایران معرفی شده است، فردا باید مقابل این تیم بایستد. فردای برای بگوویچ روزی ویژه است.

اولین بازی احمدزاده

در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور فردا همچنین تیم برق شیراز در ورزشگاه حافظیه به دیدار استقلال اهواز می رود. احمدزاده که به تازگی هدایت تیم فوتبال استقلال اهواز را برعهده گرفته است، فردا اولین آزمون خود را با این تیم پشت سر می گذارد، آنهم مقابل تیمی که در فصل 83 - 82 هدایت آن را برعهده داشته است.

برنامه سایر دیدارهای باقیمانده از مراحل یک سی و دوم و یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور به شرح زیر است:

سه‌شنبه - 20/11/88

* صنعت نفت آبادان - راه آهن شهرری، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی آبادان (مرحله سوم جام حذفی)

* مس رفسنجان - پاس همدان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای نوش آباد رفسنجان

* گسترش فولاد تبریز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* ایرانجوان بوشهر - پرسپولیس تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* آلومینیوم هرمزگان - فولادخوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* برق شیراز - استقلال اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز