کاسه چه کنم در دست کشاورزی لرستان/ جلساتی با برآیند حسرت!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حال حاضر در استان لرستان با دارا بودن 850 هزار هکتار اراضی زراعی و 50 هزار اراضی باغی حدود 32 درصد فرصتهای شغلی در بخش کشاورزی وجود دارد.

کارگروهی برای آسیب شناسی و تدوین برنامه های حوزه کشاورزی

این در حالی است که لرستان با تولید سالانه بیش از دو میلیون تن محصول کشاورزی و 163 هزار تن محصول باغی و استعدادهای غیرقابل انکار در زمینه تولیدات منحصر به فرد باغی و زراعی یکی از مهم ترین استانهای کشور در حوزه کشاورزی و باغداری محسوب می شود.

با این اوصاف به خاطر جایگاه ویژه کشاورزی در توسعه اقتصادی لرستان و از سوی دیگر نقش غیر قابل انکار کشاورزی و دیگر ساختارهای وابسته در اقتصاد آینده کشور و حتی جهان کارگروه اقتصادی و تولیدی استان در شکلی وسیع طی چند ماه اخیر در لرستان آغاز به کار کرد.

بنا به گفته استاندار لرستان در اولین جلسات از این کارگروه که با تمرکز بر حوزه "آب، خاک و کشاورزی" تشکیل شد هدف از تشکیل این کارگروه آسیب شناسی وضعیت موجود، نیازسنجی و تدوین برنامه های مدون در قالب سند چشم انداز در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته به این بخش بود.

این در حالی است که در اولین نشستهای این کارگروه مهم پس از تشریح وضعیت حوزه آب لرستان اهداف، برنامه ها و طرحهای مهم در این حوزه در قالب برنامه پنجم توسعه مورد بحث، بررسی و تصویب قرار گرفت تا تکلیف بخش آب در توسعه کشاورزی استان و دیگر موارد مرتبط مشخص شود.

جلساتی برای بحث و جدل و پراکنده گویی!

در ادامه روند تشکیل این کارگروه که با تاکید استاندار لرستان هفته ای یکبار باید تشکیل می شد نوبت به بررسی وضعیت در حوزه های مختلف از زراعت گرفته تا باغداری، شیلات و دامپروری رسید.

این در حالیست که در طول جلسات اخیر که برای بررسی برنامه های مورد نظر در حوزه کشاورزی تشکیل شد به جای طرح و تدوین برنامه های مورد نظر در این زمینه جلسات کارگروه یا به محل جدل و بحث تبدیل شده بود و یا در آن بیش از آنکه به هدف نهایی یعنی نتیجه گیری پرداخته شود به سمت پراکنده گویی سوق پیدا کرد.

همه این موارد دست به دست هم داد تا کارگروهی که امید می رفت محلی برای اتخاذ "تصمیم های" کارشناسی باشد تنها محلی برای طرح داشته هایمان شود که بلاتکلیف مانده اند و این فرصتها هر روز در انتظار برنامه می سوزند.

این روند در جلسه کارگروه اقتصادی و تولیدی نیز استمرار داشت تا صبر بسیاری از افراد حاضر در جلسه کارگروه از جمله استاندار لرستان لبریز شود.

سید حسین صابری که از روند حاکم بر جلسه ناراضی بود در سخنانی عنوان کرد: چهار جلسه است که داریم به این موضوعات تکراری می پردازیم تا بتوانیم آنها را به شکل برنامه درآوریم ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است.

استاندار لرستان: ما بنا نداریم هر هفته فقط گزارش بدهیم!

وی جلسات اخیر کارگروه را تنها جلساتی برای ارائه "گزارش" خواند و ادامه داد: این گزارش ها باید تبدیل به سند و برنامه شود تا قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.

استاندار لرستان یادآور شد: ما بنا نداریم هر هفته دو ساعت متخصصان و افراد مختلف را جمع کنیم و به آنها گزارش بدهیم!

صابری افزود: از ابتدای حضورم در لرستان مدام راجع به استعدادهای این استان در حوزه کشاورزی حرف زده می شود ولی هنوز هیچ برنامه کاربردی برای استفاده حداکثری از این قابلیت ها ارائه نشده است.

وی که به شدت از روند حاکم بر جلسه انتقاد داشت، یادآور شد: ما همه متخصصان و مسئولان استان را در این کارگروه گرد هم آورده ایم ولی هنوز هیچ کاری انجام نشده است.

استاندار لرستان افزود: دلیلی ندارد هر هفته همه این افراد را جمع کنیم که برایشان دو ساعت فقط "حرف" بزنیم.

صابری با یادآوری اینکه ما هر کدام نسبت به آنچه در جامعه می گذرد دین و مسئولیتی داریم، خاطر نشان کرد: جای تاسف دارد که هر روز این همه فرصت در این استان از دست می رود و ما هنوز این جلسات را به جایی نرسانده ایم.

رئیس دانشکده کشاورزی لرستان: روند پیشرفت کارها به نحو کشنده ای کند است

در حالی که سخنان استاندار لرستان در این زمینه تقریبا به پایان رسیده بود رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان نیز در سخنانی اینگونه از روند جلسه ابراز نارضایتی کرد: متاسفانه روند پیش رفت کارها در این استان به ویژه در بخش کشاورزی به نحو "کشنده ای" کند است.

پرویز لچیانی با تاکید بر اینکه ما در حوزه کشاورزی تولید و فروش داریم ولی هنوز برنامه مدون نداریم، بیان داشت: بسیاری از باغات ما در مناطق مختلف لرستان با وجود تولیدات خوب پس از مدتی رها می شوند و از بین می روند.

وی از عدم کار کارشناسی در این حوزه انتقاد کرد و گفت: نهالهای وارداتی که ما در استان استفاده می کنیم تایید شده نیست.

این استاد دانشگاه از برخی باغات لرستان با عنوان "باغات از دست رفته" یاد کرد و گفت: ما در استان استعداد لازم برای تولید نهال را داریم که این امر نیازمند یک کار نظارتی و کنترلی جامع است.

وی با تاکید مجدد بر اینکه روند حاکم بر سیستم اداری استان بسیار کند است، خواستار اعتماد به متخصصان کشاورزی بومی لرستان شد و افزود: در صورتیکه این مشکل در سیستم حل شود می توان امیدوار به نتیجه رسیدن کارها بود.

واکنش شدید به سخنان رئیس دانشکده کشاورزی لرستان/استاندار: ظرفیت نقد داشته باشید!

صحبت های رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان با واکنش بسیار شدید مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان لرستان مواجه شد تا بهروز بهاروند در سخنانی ضمن تکذیب همه اظهارات این استاد دانشگاه با فریادهای خود موجب بر هم خوردن جو حاکم بر جلسه شود.

این برخورد مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان نیز با واکنش استاندار مواجه شد تا سید حسین صابری تاکید کند که متاسفانه برخی ظرفیت انتقاد ندارند.

وی با تاکید بر اینکه "ما دوستان را جمع نکرده ایم که با هم دعوا کنند"، ادامه داد: ما باید ظرفیت و آستانه تحملمان را در مقابل انتقادات بالا ببریم.

مهلت دو هفته ای برای ارائه برنامه های حوزه کشاورزی

استاندار لرستان با تایید بر اینکه روند کار در حوزه کشاورزی کند بوده است، افزود: دو سال و 8 ماه است که ما در این گونه جلسات داریم تاکید می کنیم که تدوین برنامه ها در محوروهای مختلف بخش کشاورزی ضروری است ولی هنوز خبری نیست.

صابری ادامه داد: حداکثر ظرف مدت زمان دو هفته آینده باید برنامه توسعه کشاورزی استان در محورهای مختلف به تصویب کارگروه برسد.

به هر حال جلسه کارگروه اقتصادی و تولیدی استان که با حضور متخصصان، کارآفرینان، سرمایه گذاران، مسئولان و کارشناسان مختلف آب، خاک، بازرگانی، صنعت و اقتصاد استان شامگاه گذشته تا ساعت 21 شب طول کشید برآیندی جز جدل، بحث و یادآوری استعدادهای استان در بخش باغبانی نداشت تا این امر موجب واکنش بسیاری از حاضران به روند حاکم بر جلسه شود.

برآیند یک جلسه سه ساعته: یادآوری داشته ها، نداشته ها و حسرت...

"آنچه در جلسه حدود سه ساعته مطرح شد تنها این بود که لرستان دارای قابلیتی شگرف در زمینه تولید انواع محصولات باغی است. این استان مرغوبترین انواع میوه ها از جمله انار، گردو، زردآلود، انجیر، سیب، انگور و ... را سالانه تولید می کند که این همه نعمت توسط بازرگانان "استانهای دیگر" با برند "استانهای دیگر" به اقصی نقاط ایران و جهان صادر می شود!لرستان سالهاست با وجود استعداد بی نظیر در این بخش هنوز در بخش ایجاد صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی عقب مانده است و عمده محصولات این استان به صورت خام و با ضایعات فراوان وارد بازار می شود!برخی محصولات باغی لرستان از جمله انجیر و انار لرستان دارای رتبه ممتاز کشوری است ولی هنوز در این زمینه هیچ گونه صنایع تبدیلی و تکمیلی وجود ندارد!"

آنچه ذکر شد خلاصه ای از یک جلسه سه ساعته بود که شاید تنها برآیند آن "حسرت" باشد و دیگر هیچ! این کلمات و عبارات دیگر آنقدر تکراری شده اند که همه مردم لرستان هم از قابلیتها و استعدادهای این استان در حوزه کشاورزی و باغبانی مطلع هستند و از سوی دیگر از موانع و مشکلات پیش روی این صنعت مهم نیز باخبرند ولی آنچه باید پرسید و می دانم سئوال عمده مردم لرستان است این است که با وجود این همه استعداد و قابلیت و حتی با اطلاع از مسئله های حل نشده این بخش چرا کاری در راستای حل این مسائل صورت نمی گیرد؟

به نظر می رسد روند برگزاری اینگونه جلسات باید به سمت تدوین برنامه های مشخص و مدون پیش رود تا به قول استاندار لرستان "افراد عضو در این کارگروه هفته ای دو ساعت تنها برای شنیدن "حرف" گرد هم جمع نشوند"!