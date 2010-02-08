"ژن درمانی"؛ معضل جدید و خطرناک دوپینگ در میان ورزشکاران/ جان این دوپینگیها در خطر است

به گزارش خبرگزاری مهر، رویای افتخارآفرینی در المپیک می تواند ورزشکاران را وادار سازد زندگی خود را طی فرایندی آزمایشگاهی به خطر بیاندازند و طی سالهای اخیر این ژن درمانی است که توجه بسیاری از ورزشکارانی را که در جستجوی یافتن شیوه ای بهتر از استفاده از استروئیدها هستند به خود جلب کرده است.

اما دانشمندان هشدار می دهند ژن درمانی می تواند خطر بسیار بزرگی را برای ورزشکاران در بر داشته باشد و ورزشکاران در صورتی که بخواهند حتی یکبار تاثیرات آن را آزمایش کنند جان خود را در معرض خطری جدی قرار دهند.

ژن درمانی در برخی از شیوه های درمان با تاثیرگذاری بر روی ژنهای معیوب و یا تغییر درجه حرارت روشن و خاموش شدن ژنها تاثیرات مثبتی از خود نشان داده است اما محققان پس از مرگ "جس جلسینگر" 18 ساله طی دوره تحقیقاتی در سال 1999 درباره این شیوه درمانی بسیار محتاط شده اند.

همانطور که انتظار می رود، استفاده از این تکنیک توسط آژانس جهانی منع دوپینگ ممنوع اعلام شده است اما متخصصان در نشریه ساینس اعلام کرده اند این شیوه از دوپینگ هنوز می تواند برخی از ورزشکاران که برای فرار از تستهای سخت و دقیق رویداد ورزشی بزرگی مانند المپیک زمستانی ونکوور مشتاق هستند را وسوسه کند.

یک مربی آلمانی و آزمایشگاهی در چین در حال حاضر آمادگی خود را برای تلاش به منظور کسب اجازه استفاده از ژن درمانی که بتواند تولید "اریتروپوئیتین" را در بدن ورزشکاران افزایش دهد اعلام کرده اند. این ماده در گلبولهای قرمز حامل اکسیژن به قند تبدیل می شود که می تواند به ورزشکاران در رشته های استقامتی کمک کند. با این حال آزمایشهای فوری دوپینگ می تواند استفاده از این شیوه را آشکار سازد.

آزمایشهای ژن درمانی بر روی میمونها تا کنون منجر به درمان کوررنگی و افزایش رشد ماهیچه ها شده است اما در عین حال آزمایش دیگری به منظور بهبود تولید گلبولهای قرمز خون در برخی از میمونها به کم خونی مرگباری تبدیل شده است که نشان از غیر قابل پیش بینی بودن تاثیرات این شیوه ها دارد.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، دانشمندان در گزارش خود اعلام کردند هر ورزشکاری که قصد داشته باشد همه چیز خود را برای کسب افتخار در رقابتهایی مانند المپیک زمستانی ریسک کند با استفاده از چنین تکنیکی قطعا جان خود را نیز در معرض خطری کاملا جدی قرار خواهد داد.