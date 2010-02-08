مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه پیام نور ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس دانشگاه پیام نور ایلام صبح دوشنبه در این مراسم گفت: این مجتمع فرهنگی رفاهی در زمینی به گستره هزار مترمربع احداث شده است.

محمدالیاس نورایی افزود: برای اجرای این مجتمع در مجموع پنج میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه این مجتمع شامل نمازخانه، سلف سرویس، رستوارن و سرویسهای بهداشتی است، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این مجتمع زمینه لازم برای ارائه خدمات مطلوب به دانشجویان فراهم شده است.

نورایی بیان کرد: در سالهای اخیر به اجرای طرحهای عمرانی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی دانشگاه ها توجه جدی داشته و تلاش می شود که با گسترش اعتبارهای لازم زمینه مطلوبی برای ارائه خدمات مطلوب تر به دانشجویان پیام نور فراهم شود.