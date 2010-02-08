هرگز در برابر جنایات بعثی ها سکوت نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه ای اعلام کرد که نوری المالکی شب گذشته با پدر "احسان علی حسین" یکی از شهروندان عراقی که به دست دژخیمان رژیم دیکتاتوری صدام کشته شد دیدار کرد.

مالکی در این دیدار اظهار داشت: ما هرگز در برابر جنایات بعثی ها از جمله اعدام، نسل کشی و شکنجه روحی و جسمی شهروندان عراقی سکوت نخواهیم کرد و دستگاه قضایی در کنار افراد و خانواده های آنها خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد که جنایات بعثی ها صفحات تاریکی را در تاریخ عراق رقم زد و این جنایات لکه ننگی برای رژیم دیکتاتوری صدام بود.