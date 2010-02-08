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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۴۰

نوری المالکی:

هرگز در برابر جنایات بعثی ها سکوت نمی کنیم

هرگز در برابر جنایات بعثی ها سکوت نمی کنیم

دفتر نخست وزیری عراق شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که دولت عراق در برابر جنایات بعثی ها هرگز سکوت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه ای اعلام کرد که نوری المالکی شب گذشته با پدر "احسان علی حسین" یکی از شهروندان عراقی که به دست دژخیمان رژیم دیکتاتوری صدام کشته شد دیدار کرد.

مالکی در این دیدار اظهار داشت: ما هرگز در برابر جنایات بعثی ها از جمله اعدام، نسل کشی و شکنجه روحی و جسمی شهروندان عراقی سکوت نخواهیم کرد و دستگاه قضایی در کنار افراد و خانواده های آنها خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد که جنایات بعثی ها صفحات تاریکی را در تاریخ عراق رقم زد و این جنایات لکه ننگی برای رژیم دیکتاتوری صدام بود.

کد مطلب 1031939

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