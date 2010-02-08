سرگردانی مردم با اظهارات متناقض/مسئولان پیش از تصویب بودجه قولی ندهند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا رحمانی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تناقض در اظهارنظرهای مختلف باعث ترس و سردرگمی مردم شده است.

وی با بیان اینکه ایجاد بار روانی منفی در جامعه تبعات منفی زیادی خواهد داشت، تصریح کرد: بی اعتمادی عمومی بزرگترین آفتی است که ممکن است دامنگیر اجرای این قانون شود.

رحمانی بررسی های علمی و طرح های تئوریک را تنها بخشی از یک طرح و لایحه روی کاغذ خواند و افزود: موفقیت یا عدم توفیق این قانون به میزان اعتماد و همکاری مردم بستگی خواهد داشت.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تشریح جزئیات طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها سخنگوئی مستقل می خواهد افزود: مهمترین مشکل موجود این است که امروز هرکس از منظر خود در خصوص جزئیات این طرح اظهارنظر کرده و جامعه را از نظر روانی ملتهب می کند.

رحمانی با هشدار به تنش آفرین بودن برخی اظهارنظرهای متناقض از سوی مسئولان گفت: تنها راه مقابله با بار روانی و افزایش غیرمعمول قیمت ها در اجرای این طرح فرهنگ سازی و جلب اعتماد عمومی است.

نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه هنوز قانون بودجه 89 به تصویب مجلس نرسیده است، افزود: درحالی که بسیاری از پیشنهادات دولت در لایحه یاد شده به تصویب نرسیده، برخی از مسئولان قولهایی به مردم می دهند که غیرمعمول است.

رحمانی با بیان اینکه اینگونه اظهارنظرها موجب فشار برای مجلس در تصویب بندهای مختلف این لایحه نمی شود، افزود: برخی از پیش بینی های لایحه بودجه 89 خطرناک بوده و در صورت عدم تحقق مشکل ساز خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح برخی نکات منفی در لایحه بودجه 89 اظهار داشت: این بودجه با نفت بشکه ای 65 دلار تنظیم شده که 54 میلیارد دلار درآمد از این محل پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه یک سوم بودجه نیز مربوط به درآمدهای مالیاتی است افزود: با توجه به لایحه بودجه 120 میلیارد دلاری باید گفت بدون بررسی نهائی، همین لایحه در ابتدا با کسری مواجه است.

رحمانی با بیان اینکه بخش عمده این کسری قرار است از طریق هدفمند شدن یارانه ها جبران شود، یادآور شد: پیش بینی 40 میلیارد دلار درآمد از محل هدفمندکردن یارانه ها غیرقابل دسترس به نظر می آید.

وی با هشدار به اینکه اگر چنین رقمی در پایان سال محقق نشود تبعات منفی بسیاری خواهد داشت در عین حال افزود: بعید است مجلس به این بند از لایحه بودجه رای دهد.

رحمانی با بیان اینکه ممکن است برخی از بندهای لایحه بودجه 89 در مجلس دچار تغییر شود، افزود: نباید مسئولان پیش از تصویب بودجه 89 حرف هایی زده و قول هایی بدهند که در صورت عدم تصویب در مجلس نتوانند پاسخگوی افکار عمومی باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاسیس صندوق توسعه ملی به جای صندوق ذحیره ارزی گفت: صندوق توسعه ملی طبق دستور مقام معظم رهبری به جای صندوق ذخیره ارزی تاسیس می شود تا 20 درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت در این صندوق واریز شده و در امور زیربنائی هزینه گردد.

رحمانی با اشاره به دیگر نکات قابل تامل در لایحه بودجه 89 گفت: هنوز این صندوق تاسیس نشده دولت بر اساس لایحه پیشنهادی خود 14 میلیارد دلار از آن را برای سال 89 برداشت کرده است.

وی با بیان اینکه دولت باید در اجرای طرح تحول اقتصادی و به ویژه هدفمند کردن یارانه ها همکاری و اعتماد عمومی را جلب کند، افزود: درآمدهای حاصل از هدفمندشدن یارانه ها باید در حل مشکلات معیشتی و برقراری عدالت اجتماعی هزینه شود.

رحمانی پیشنهاد کرد: این زمان بهترین فرصت برای فراگیرشدن تامین اجتماعی، بیمه، حقوق و مزایای بازنشستگی و ... برای اقشار مختلف مردم است تا بدین طریق معضلات معیشتی مردم برای همیشه در کشور ریشه کن شود.

وی با بیان اینکه عدالت، امنیت و توسعه بدون رفاه و آرامش روانی مردم میسر نمی شود، افزود: نمی شود که به زور نمایندگان و رسانه ها یک روز قالیبافان بیمه شوند روز دیگر هنرمندان و پس فردا رانندگان و این پروسه معیوب سالیان سال ادامه یابد.

رحمانی خاطرنشان کرد: سال 82 قانون نظام جامع تامین اجتماعی و فراگیر شدن بحث بیمه اجتماعی و درمانی به تصویب رسید اما تاکنون اجرایی نشده اما این زمان بهترین فرصت برای اجرایی شدن آن است.

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به میزان رشد اقتصادی کشور طی سالهای 87 ، 88 و 89 گفت: رشد اقتصادی ایران در سال 87 حدود 2.3 درصد بود،‌ امسال بین 1.5 تا 2 درصد و در سال 89 نیز 1.5 درصد پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: باید برای رسیدن به برنامه چشم انداز 20 ساله نظام رشد 8 درصدی را شاهد می بودیم که با این اوضاع هرگز به اهداف تعیین شده نمی رسیم.

رحمانی همچنین وضعیت سرمایه گذاری های کشور را نگران کننده خواند و افزود: برای سرمایه گذاری پول نداریم، سرمایه گذار هم نمی آید و مشکل تحریم ها هم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به وضعیت نگران کننده پروژه های پارس جنوبی گفت: هر فاز از این پروژه 2.5 میلیارد دلار برای کشور درآمدزائی خواهد داشت که با اتمام تمام فازها، میزان درآمد پارس جنوبی معادل تمام فروش نفت ایران خواهد شد.

وی هشدار داد: با روند فعلی تمام طرح های توسعه ای وزارت نفت متوقف شده و در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

رحمانی فضای کنونی کشور را نامناسب خواند و افزود: برای حل و فصل بسیاری از مشکلات کنونی باید به سمت وفاق ملی حرکت کرده و فضای صمیمی و شفاف بین مردم و مسئولان ایجاد گردد.