به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اوساسونا یکشنبه شب در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت های لالیگا با تک گل کارلوس آراندا در دقیقه 48 مقابل میهمان خود تنه ریف پیروز شد و به رده نهم جدول رده بندی رقابت های لالیگا صعود کرد. این تیم در سه هفته گذشته به ترتیب مقابل اسپانیول، خه رس و ویارئال به برتری رسیده است. مسعود شجاعی و جواد نکونام در ترکیب اصلی اوساسونا به میدان رفتند.

سویا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر یک در خانه رئال زاراگوزا شکست خورد. کونتینی (31) و نگردو (40 - گل به خودی) برای زاراگوزا گل زدند و تک گل سویا را کانوته در دقیقه 34 به ثمر رساند. کولونیا در دقیقه 90 این دیدار از تیم زاراگوزا اخراج شد و نگردو و استانکه ویشیوس در دقایق 82 و 90 از تیم سویا با کارت قرمز داور مواجه شدند.

در سایر دیدارهای هفته بیست و یکم رقابت‌ها نتایج زیر حاصل شد:

* آلمریا 3 - اسپورتینگ گیخون یک

* اتلتیک بیلبائو3 - خه‌رس 2

* مالاگا صفر - دپورتیوو لاکرونا صفر

* مایورکا یک - ویارئال صفر

* راسینگ سانتاندر یک - آتلتیکومادرید یک

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 55 امتیاز

2- رئال مادرید 50 امتیاز

3- والنسیا 42 امتیاز

4- مایورکا 37 امتیاز

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18- وایادولید 18 امتیاز

19- تنه ریف 17 امتیاز

20- خه‌رس 11 امتیاز