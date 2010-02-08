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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۳۴

هفته بیست و یکم لالیگا/

چهارمین پیروزی پیاپی برای اوساسونا با ایرانی‌ها / سویا شکست خورد

چهارمین پیروزی پیاپی برای اوساسونا با ایرانی‌ها / سویا شکست خورد

تیم فوتبال اوساسونا در دیدار با تنه ریف به برتری رسید تا چهارمین پیروزی پیاپی خود از سال 2006 تاکنون را تجربه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اوساسونا یکشنبه شب در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت های لالیگا با تک گل کارلوس آراندا در دقیقه 48 مقابل میهمان خود تنه ریف پیروز شد و به رده نهم جدول رده بندی رقابت های لالیگا صعود کرد. این تیم در سه هفته گذشته به ترتیب مقابل اسپانیول، خه رس و ویارئال به برتری رسیده است. مسعود شجاعی و جواد نکونام در ترکیب اصلی اوساسونا به میدان رفتند.

سویا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر یک در خانه رئال زاراگوزا شکست خورد. کونتینی (31) و نگردو (40 - گل به خودی) برای زاراگوزا گل زدند و تک گل سویا را کانوته در دقیقه 34 به ثمر رساند. کولونیا در دقیقه 90 این دیدار از تیم زاراگوزا اخراج شد و نگردو و استانکه ویشیوس در دقایق 82 و 90 از تیم سویا با کارت قرمز داور مواجه شدند.

در سایر دیدارهای هفته بیست و یکم رقابت‌ها نتایج زیر حاصل شد:
* آلمریا 3 - اسپورتینگ گیخون یک
* اتلتیک بیلبائو3 - خه‌رس 2
* مالاگا صفر - دپورتیوو لاکرونا صفر
* مایورکا یک - ویارئال صفر 
* راسینگ سانتاندر یک - آتلتیکومادرید یک

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 55 امتیاز
2- رئال مادرید 50 امتیاز
3- والنسیا 42 امتیاز
4- مایورکا 37 امتیاز
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18- وایادولید 18 امتیاز
19- تنه ریف 17 امتیاز
20- خه‌رس 11 امتیاز 

کد مطلب 1031945

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