فقط آنارشیستها کف خیابان را به قانون و گفتگو ترجیح می دهند

به گزارش خبرنگار مهر از قم ، دکتر محمد باقر قالیباف یکشنبه شب به دعوت جبهه پیروان خط امام و رهبری با حضور در مسجد امام زین العابدین (ع) قم همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در اجتماع پرشور صدها تن از مردم این شهر با عرض تسلیت ایام سوگواری ماههای محرم و صفر اظهار داشت : اکنون که در ایام الله دهه فجر به سر می بریم باید به روان پاک امام (ره) و شهدای گرانقدر انقلاب درود بفرستیم و بار دیگر بر این نکته پافشاری کنیم که هرچه امروز داریم به برکت خون شهداست .



قالیباف با بیان اینکه انسان بر اساس سرشتش هرچه نعمتهای بزرگتری داشته باشد میزان توجهش به آن کمتر می شود ، افزود : همینکه خداوند بر ما منت گذاشته و عمر ما را در این مقطع از تاریخ قرار داده تا در سایه نظامی ولایی زندگی کنیم و به برکت امام (ره) و شهدا از ظلمت به سوی نور هدایت شویم ، جای شکر بسیاری دارد .



وی ادامه داد : بسیاری از نسلها آمدند و رفتند اما طعم چنین حکومتی را نچشیدند ، چقدر در این راه مبارزه شد ، چقدر شهید و تبعید شدند . شیعیان در طول چند صد سال مبارزه کردند تا این امانت یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی بدست ما برسد .

ایام الله ؛ غلبه اراده الهی بر اراده شیطان است

قالیباف گفت: به همین دلیل ایام پیروزی انقلاب و دهه فجر را ایام الله می دانیم و یاد و ذکر این روزها بر ما لازم و مورد تاکید است .



شهردار تهران در تبیین مفهوم ایام الله خاطر نشان کرد : ایام الله اوقاتی است که اراده الهی بر اراده شیطان غلبه پیدا می کند . به طور مثال در 12 بهمن همه استکبار با همه نیروهای مادی و طاغوتی دست به دست هم دادند که امام (ره) وارد کشور نشود اما به خواست خدا امام از مرکز اروپا به خیل مردم پیوستند و تنها 10 روز پس از حضور ایشان در کشور انقلاب به پیروزی رسید .



شهردار تهران گفت : در قرآن مجید چند ده بار بر موضوع ذکر و بزرگ داشتن یاد خدا ، ذکر نعمتهایی که خدا به ما داده و نیز ذکر اولیاء الله تاکید شده است . وی ادامه داد : یکی از مهمترین نعماتی که بر آن تاکید شده و خداوند بر بندگانش منت گذاشته و آنرا به آنها اعطا کرده ، نعمت ولایت است . شکر این نعمت نیز از همه نعمات الهی مهم تر و موثر تر است.

خدشه دار کنندگان وحدت قدر گوهر انقلاب را نمی دانند

قالیباف در ادامه سخنان خود به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و اظهار داشت : وقتی انقلابی بزرگ رخ داده و چنین گوهر گرانبهایی امروز در دست ماست در وهله اول باید به خوبی این انقلاب را بشناسیم و قدر آنرا بدانیم .

وی افزود : آنهایی که اقداماتی را انجام می دهند که وحدت جامعه را خدشه دار می کند و عملکردشان با آرمانهای انقلاب ، امام (ره) ، شهدا و رهبری فاصله و تعارض دارد ، گوهر انقلاب را نشناخته و قدر این نعمت را نمی دانند .

شهردار تهران گفت : خدشه دار کنندگان وحدت اگر به این موضوع توجه داشتند و قدر گوهر انقلاب را می دانستند و بیش از این سعه صدر نشان می دادند و حتی اگر جاهایی اشکالاتی هم وجود داشت ، برایشان قابل گذشت بود و یا اگر در پی اصلاح بودند و نیتی هم چز این نداشتند ، باید راههای منطقی تری را انتخاب می کردند .

به گفته قالیباف وقتی که افراط و تفریط پیش می آید اولین نتیجه این است که افراط و تفریط کنندگان درک و فهم درستی از انقلاب ندارند و اگر هم این درک در آنها وجود دارد هوای نفس ، قدرت طلبی و ... جلوی چشمشان را می گیرد .

وی با تاکید بر اینکه ایام دهه فجر فرصت مناسبی است که بار دیگر در احوالات خود مرور کنیم ، اظهار داشت : در این ایام باید تجدید عهد و پیمان با انقلاب ، امام (ره) ، شهدا و آرمانهای رهبری را داشته باشیم و قدرشناس منزلت و چایگاه خود باشیم و اگر اینگونه رفتار کنیم بیش از این سعه صدر خواهیم داشت و به جای کینه ورزی حتما محبت و برادری را در روابطمان حکمفرما می کنیم .

انقلاب به ایران استقلال ، آزادی ، عزت و نعمت ولایت را هدیه کرد

شهردار تهران همچنین گفت: انقلاب به ما استقلال ، آزادی ، عزت و نعمت ولایت را هدیه کرد و اگر نگاهی به وضعیت اسلام پیش از پیروزی انقلاب در جهان بیاندازیم در می یابیم انقلاب ما موجب عزت اسلام و مسلمانان در دنیا شد . پس این یک واقعیت است که انقلاب باعث تجدید حیات اسلام شد و ما باید قدردان این نعمت باشیم و شکر آنرا به جا آوریم .

قالیباف تاکید کرد : اگر انقلاب را خوب بشناسیم درخواهیم یافت که هیچ راهی جز اینکه اساس زندگیمان را در مسیر انقلاب ادامه دهیم و انقلابی بمانیم ، انقلابی زندگی کنیم و همین مسیر را ادامه دهیم ، نداریم .

تنها بستر تحقق شریعت اسلامی پیاده سازی جمهوری اسلامی بود

وی با بیان اینکه برای شکر نعمت انقلاب در ابتدا ضروری است بدانیم در انقلاب چه اهدافی داشتیم ، گفت : ما به دنبال پیاده سازی شریعت اسلامی در کشور بودیم و تنها راه تحقق و بستر شریعت اسلامی ، شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی بود و در این ساختار سیاسی بود که اراده مردم (پیاده سازی شریعت اسلامی ) تحقق یافت .

مهمترین هدف نظام ولایی اقامه عدالت اجتماعی است

وی ادامه داد : اینکه انقلاب را صرفا یک حرکت سیاسی محض بدانیم اشتباه است . انقلاب ما یک باور دینی برپایه اعتقادات عمیق و جوهره ملت برای پیاده سازی اسلام بود .



شهردار تهران خاطرنشان کرد : برپایه این نظام ولایی است که عدل اجتماعی باید محقق شود و این مهمترین هدف ماست .

وی استقلال سیاسی ، استغنای اقتصادی ، رشد علمی ( که از مطالبات جدی مقام معظم رهبری نیز هست ) و رشد اخلاقی را از دیگر اهداف مهم انقلاب برشمرد .

قالیباف تاکید کرد : شرایط امروز را باید با این اهداف نگاه کنیم و اگر امروز در عالم فتنه و شرایط غیر شفاف به سر می بریم باید دقت کنیم که این اهداف که تبیین کننده مسیر انقلاب و نظام است در چه وضعیتی است . اگر با این شاخص ها شرایط را تحلیل کنیم هم چیز روشن می شود .

سردهندگان شعار جمهوری ایرانی به طور حتم از مدار انقلاب خارجند

در بدو پیروزی انقلاب هم برخی از گروهکها هر نوع جمهوری را خواستند الا جمهوری اسلامی . اما خواست مردم فقط جمهوری اسلامی بود .

قالیباف گفت: اگر کسی پیدا شود و این شعار را مطرح کند که ما جمهوری اسلامی نمی خواهیم و حمهوری ایرانی می خواهیم آیا او واقعا در مسیر انقلاب و نظام حرکت می کند ؟ به طور حتم سردهندگان شعار جمهوری ایرانی از مدار انقلاب خارجند .وی ادامه داد : فراموش نکنیم که در بدو پیروزی انقلاب هم برخی از گروهکها هر نوع جمهوری را خواستند الا جمهوری اسلامی . اما خواست مردم فقط جمهوری اسلامی بود و امام(ره) نیز در اینباره فرمودند " جمهوری اسلامی ، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر ."

سابقه 100 ساله امریکا و انگلیس در کشورما چیزی جز ظلم و تحقیر نیست

اگر به سابقه امریکا و علی الخصوص انگلیس در 100 سال گذشته نظر بیاندازیم هیچ نقطه روشنی نخواهیم دید و آنها جز ظلم و تحقیر چیزی دیگری در حق کشور ما روا نداشته اند .

وی با بیان اینکه محور شعارهایی که برای انقلاب سر دادیم و امروز به آنها افتخار می کنیم دستیابی به استقلال سیاسی بود و اینکه ملت و کشور ما نوکر امریکا و انگلیس نباشد و آنها برای ما تعیین تکلیف نکنند ، افزود : اگر به سابقه امریکا و علی الخصوص انگلیس در 100 سال گذشته نظر بیاندازیم هیچ نقطه روشنی نخواهیم دید و آنها جز ظلم و تحقیر چیزی دیگری در حق کشور ما روا نداشته اند .

تامین کنندگان منافع دشمنان ایران از مسیر انقلاب و امام جدا شده اند

قالیباف تاکید کرد : بدون شک اگر امروز برخی حرکتی انجام دهند که اهداف و منافع دشمنان تاریخی چند دهه ما را در پی داشته باشد و استقلال سیاسی ما را خدشه دار کند ، آنها از مسیر انقلاب ، امام و رهبری خارج شده اند .

شهردار تهران در ادامه ضمن بیان اینکه ممکن است بر من خرده بگیرند که ما برای سیر کردن شکمها و ابعاد مادی انقلاب نکردیم گفت : یکی از اهداف مهم انقلاب استغنای اقتصادی بود و تبیین این موضوع که دین یک امر اجتماعی است و نه شخصی و اگر دین در قدرت قرار گیرد دنیا و آخرت مردم را تضمین می کند .

وی با ذکر این نکته که مگر می شود در سایه فقر باورهای دینی را گسترش داد افزود : در احادیث همانطور که زراندوزی و اسراف مورد نکوهش قرارگرفته ، فقر نیز نکوهیده شده است .

کسی که مردم از نتیجه کارش راضی نباشند پیرو ولایت نیست

به گزارش مهر ، شهردار تهران تاکید کرد :استقرار شریعت اسلامی در بستر جمهوری اسلامی متضمن عدالت اجتماعی ، استقلال سیاسی ، استغنای اقتصادی و رشد علمی اخلاقی جامعه است .

به گفته قالیباف مسئولان نظام اسلامی در هر منصبی باید کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانند و عموم مردم از هر طبقه و قشری در خلوت خودشان قضاوت مناسبی از عملکرد ما مدیران داشته باشند و احساس کنند مجموعه ما روبه رشد است . بر این اساس آیا اگر مردم از نتیجه کار من راضی نباشند می توانم بگویم پیرو ولایتم ؟

وی گفت : اگر مردم از عملکرد من به عنوان شهردار تهران احساس رضایت نکنند آیا من می توانم بگویم سرباز ولایت هستم ؟ آیا می توانم بگویم دلسوز مقام معظم رهبری و کشور هستم ؟ ادامه دهنده راه شهدا هستم ؟ اگر چنین نباشد بی گمان من ریا کاری کرده ام .



قالیباف معتقد است بخش مهم مبارزه با امریکا و تحقق استقلال سیاسی در حوزه کارآمدی است .



وی گفت : در تهران وقتی با مردم سخن می گوییم بر این نکته تاکید می کنیم که آنها هر 6 ماه باید شاهد کم شدن مشکلات و تغییر در محله و شهر خود باشند . اگرچه آنها هم توقع ندارند همه مشکلات یک شبه حل شود اما ما تاکید داریم که کم شدن مشکلات شهر و محله ها را مردم باید حس کنند . قالیباف ادامه داد : من به عنوان شهردار تهران نباید با ناکارآمدی خودم مردم را از نظام دلزده کنم .

وی با بیان اینکه مخالفان امام (ره) و شهدا همواره می گفتند دین جوابگوی اداره جامعه نیست تصریح کرد : اگر من به نام دین در تهران مدیریت می کنم و مردم روز به روز احساس کنند وضعشان بدتر شده و امیدهایشان را از دست بدهند به نظر شما من به انقلاب و دین کمک کرده ام ؟ اینها است که به انقلاب و دین ضربه می زند .

قالیباف با اشاره به اینکه اگرچه در عالم فتنه هستیم و این عالم پیچیدگی هایی دارد اما برخی وجوه آن پیچیده نیست و ملت ماهوشیار است، اظهار داشت : بدون تعارف و با صراحت می گویم که یکسال است که گویی کار در کشور تعطیل شده است . از پارسال همین موقع همه آماده شدند برای انتخابات و آن رویداد و افتخار بزرگ به وقوع پیوست ، اما متاسفانه پس لرزه های آن همچنان ادامه دارد . به راستی چه کسی پاسخگوی این یکسال وقت و سرمایه کشور است؟

اگرجایی اشکالی هست به تعبیر مقام معظم رهبری راهش این نیست که آن را کف خیابان پیگیری کنیم . باید بنشینیم و با قانون و منطق درون خودمان مسائل را حل کنیم .تنها آنارشیستها هستند که برای حل مشکلات کف خیابان را به منطق و گفتگو و قانون ترجیح می دهند.

شهردار تهران تصریح کرد : چه چیز را می خواهند حل کنند ؟ مگر قدرت ارث پدرمان است ؟ مگر این دهه ، دهه پیشرفت و عدالت نیست ؟ مگر حل کردن مشکلات مردم در گرو این کارهاست ؟ اگرجایی اشکالی هست به تعبیر مقام معظم رهبری راهش این نیست که آن را کف خیابان پیگیری کنیم . باید بنشینیم و با قانون و منطق درون خودمان مسائل را حل کنیم . تنها آنارشیستها هستند که برای حل مشکلات کف خیابان را به منطق و گفتگو و قانون ترجیح می دهند. وی تصریح کرد : امروز چه کسی جز دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی ما از این اوضاع خوشحال است ؟

مهمترین وظیفه این است که با خوب کار کردن مردم را به آینده امیدوار کنیم

شهردار تهران با اشاره به اینکه برخی می گویند قالیباف سرش را پایین انداخته و چیزی نمی گوید ، بیان داشت : مهمترین فریاد من این است که کارم را در تهران به خوبی انجام دهم تا مردم به آینده انقلاب امیدوار باشند . مردم باید باور کنند اگر حزب الله و نسل بسیج و جنگ سر کار است شرایط برای آنها رو به بهبودی می رود و فرهنگ بسیجی باری از دوش مردم بر می دارد و من به این موضوع افتخار می کنم .

وی تصریح کرد :آنهایی که آرامش را از جامعه می گیرند ، چه آنهایی که بد تصمیم می گیرند و بد مدیریت می کنند و چه آنهایی که ناامنی درست می کنند و نمی گذارند مدیریت کار خود را انجام دهد هر کدام به نوعی چوب لای چرخ انقلاب می گذارند . قالیباف خاطرنشان کرد :این مباحث روشن است . درست است که در عالم فتنه قرار داریم اما اگر دقت کنیم به خوبی متوجه موضوعات می شویم .

پایداری اخلاق از مهمترین ارکان جامعه اسلامی

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی یکی از مهمترین موضوعات پایداری اخلاق است گفت : اگر کسی به هر بهانه و دلیل بداخلاقی کند و آبروی کسی راببرد آیا در مدار انقلاب حرکت کرده است ؟ همه ما باید به هم متذکر شویم .

وی در تبیین دلایل این موضوع گفت : اینها همه بخاطر این است که ما قدر گوهری که از امام (ره) و شهدا به ما رسیده و قدر توصیه هایی که مقام معظم رهبری درباره حفظ این گوهر به صورت مرتب به ما دارند را نمی دانیم .



شهردار تهران ادامه داد :اگر اشکالاتی وارد است آیا اصلاح اشکالات این است که اساس انقلاب از بین برود؟ امید به ضد انقلاب داده شود ؟ استقلال سیاسی کشور تحت الشعاع قرار گیرد و شعار جمهوری ایرانی سر داده شود ؟ علیه آرمانهای انقلاب و ملت مظلوم فلسطین و لبنان شعار داده شود ؟ آیا اینها سزاوار است ؟

پرچمدار وحدت مقام معظم رهبری است

وی با تاکید بر اینکه فصل الخطاب همه در کشور مقام معظم رهبری است تاکید کرد : این وظیفه همه ماست . امام (ره) نیز با صدای بلند فرمودند تا زمانیکه پشتیبان ولایت فقیه باشید به کشور آسیبی نمی رسد . این انقلاب با دو عنصر کلمه توحید و توحید کلمه هم به پیروزی رسید و هم تداوم یافته است .

قالیباف تصریح کرد : علم وحدت در دست مقام معظم رهبری است و ما باید دائم حواسمان باشد و چشممان را از این علم بر نداریم که صراط مستقیم آنجاست .

وی افزود : مطمئن باشید دشمنان انقلاب هم این را فهمیده اند و همین محور را هدف گرفته اند و احساس می کنند اگر این محور را تضعیف کنند جمهوری اسلامی ، استقلال سیاسی و عدالت اجتماعی ما را خدشه دار می کنند .

شهردار تهران اظهار داشت: ما از تجربه انقلابمان تا امروز این مسئله را یاد گرفتیم که در حوزه نظری با عقلانیت و تدبیر حرکت کنیم البته نه آن عقلانیتی که از ارزشها فاصله گرفته و مصلحت‌اندیشی پیشه کند.



قالیباف گفت: در حوزه عمل نیز وقتی به نهج‌البلاغه می‌نگریم می‌بینیم امام علی(ع) توصیه کرده‌اند که در حوزه عمل از مدار اعتدال خارج نشویم. وی ادامه داد: تندروی‌ها ما را به جایی نمی‌رساند.

دشمنان بداند که هیچ خبری باب میل آنها نیست

شهردار تهران گفت : در 22 بهمن پیش رو ان شاء الله همه مردم و مسئولان به دور از اغراض فردی یک حضور با شکوه و با وحدت را که تبلور تجدید عهد با آرمان های امام و رهبری و شهداست را به نمایش خواهند گذاشت . خیلی از دشمنان دل بسته اند و احساس می کنند خبری هست ، اما آنها باید بدانند هیچ خبری باب میل آنها نیست و این کشور با این شهدا و به برکت اسلام و به برکت حکومت ولایی سختی های زیادی را با سربلندی از سر گذرانده است و ان شا الله از این شرایط هم به خوبی و با سربلندی عبور خواهد کرد .

وی ادامه داد: امیدوارم این راهپیمایی تبلور وحدت و تجدید پیمان و عهد با آرمان‌های امام راحل، مقام معظم رهبری و شهیدان باشد.

حاشیه⁯



* وقتی سخنرانی شهردار تهران تمام شد تعداد زیادی از مردم قم اطراف وی حلقه زده بودند به طوری که قالیباف به سختی به محل پارکینگ خودرو رسید.



* شهردار تهران در بیرون از مسجد دقایقی با خانواده معظم شهدا گفتگو کرد. در این مراسم از خانواده سه شهید بزرگوار دوران پیروزی انقلاب اسلامی تقدیر شد.