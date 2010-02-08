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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۳۵

بهره برداری از 14 واحد مسکونی مددجویان بهزیستس در گرمه

بهره برداری از 14 واحد مسکونی مددجویان بهزیستس در گرمه

بجنورد - خبرگزاری مهر: 14 واحد مسکونی با حضور استاندار و مدیران استانی و مسئولان محلی به مددجویان بهزیستی شهرستان گرمه تحویل داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی صبح دوشنبه در مراسم بهره برداری از این واحدهای مسکونی به خبرنگار مهر گفت: این واحدهای مسکونی بامساحت 60 مترمربع زیربنا از محل اعتبارات سفر دوم هیئت دولت و اعتبارات مسکن یارانه ای اجاره ای به ارزش 667 میلیون و 250 هزار ریال ساخته و تحویل مددجویان شده است.

محمدرضا کاظم زاده افزود: برای هرواحد 150 میلیون ریال اعتبار هزینه شده که 120 میلیون ریال از اعتبار سفرهیئت دولت و 30 میلیون ریال از اعتبارات مسکن یارانه ای اجاره ای می باشد.

وی اظهار داشت: ازاین تعداد واحدهای مسکونی دو واحد در گرمه، پنج واحد در ایور و هفت واحد در درق به بهره برداری رسید.

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی بیان کرد: در مراسم افتتاح این واحدهای مسکونی یک سری کامل وسایل زندگی توسط استاندار، دو میلیون ریال کمک نقدی توسط یک خیر و 14 تخنه فرش برای این واحدها توسط فرماندار گرمه اهدا شد.

بهزیستی خراسان شمالی 30 هزار نفر مددجو دارد که 50 درصد آنان فاقد مسکن هستند.

کد مطلب 1031954

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