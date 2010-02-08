اینتراخت در زمین دورتموند پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتراخت دیشب در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 3 بر 2 از سد دورتموند گذشت. برای دورتموند هوملس (17) و باریوس (57) گل زدند و گل های اینتراخت را کوهلر (8)، جونگ (65) و مه یر (74) به ثمر رساندند.
ماینز در دیگر دیدار باقیمانده شب گذشته با تک گل دقیقه 44 اسونسون مقابل میهمان خود مونشن گلادباخ پیروز شد.
جدول رده بندی:
1- بایرلورکوزن 45 امتیاز (تفاضل گل 29+)
2- بایرن مونیخ 45 امتیاز (تفاضل گل 27+)
3- شالکه 42 امتیاز
4- هامبورگ 36 امتیاز
----------------------------------------
16- هانوفر 17 امتیاز
17- نورنبرگ 16 امتیاز
18- هرتابرلین 11 امتیاز
نظر شما