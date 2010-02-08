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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۳۲

هفته بیست و یکم بوندس لیگا/

اینتراخت در زمین دورتموند پیروز شد

اینتراخت در زمین دورتموند پیروز شد

تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت یکشنبه شب در زمین بروسیا دورتموند به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتراخت دیشب در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 3 بر 2 از سد دورتموند گذشت. برای دورتموند هوملس (17) و باریوس (57) گل زدند و گل های اینتراخت را کوهلر (8)، جونگ (65) و مه یر (74) به ثمر رساندند.

ماینز در دیگر دیدار باقیمانده شب گذشته با تک گل دقیقه 44 اسونسون مقابل میهمان خود مونشن گلادباخ پیروز شد.

 جدول رده بندی:
1- بایرلورکوزن 45 امتیاز (تفاضل گل 29+)
2- بایرن مونیخ 45 امتیاز (تفاضل گل 27+)
3- شالکه 42 امتیاز
4- هامبورگ 36 امتیاز
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16- هانوفر 17 امتیاز
17- نورنبرگ 16 امتیاز
18- هرتابرلین 11 امتیاز

کد مطلب 1031955

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