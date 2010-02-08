اینتراخت در زمین دورتموند پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتراخت دیشب در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 3 بر 2 از سد دورتموند گذشت. برای دورتموند هوملس (17) و باریوس (57) گل زدند و گل های اینتراخت را کوهلر (8)، جونگ (65) و مه یر (74) به ثمر رساندند.

ماینز در دیگر دیدار باقیمانده شب گذشته با تک گل دقیقه 44 اسونسون مقابل میهمان خود مونشن گلادباخ پیروز شد.

جدول رده بندی:

1- بایرلورکوزن 45 امتیاز (تفاضل گل 29+)

2- بایرن مونیخ 45 امتیاز (تفاضل گل 27+)

3- شالکه 42 امتیاز

4- هامبورگ 36 امتیاز

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16- هانوفر 17 امتیاز

17- نورنبرگ 16 امتیاز

18- هرتابرلین 11 امتیاز